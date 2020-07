Pedro, el pochoclero que en cuarentena se convirtió en teutón

Aquel 20 de marzo cuando se decretó a nivel nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue un baldazo de agua fría para muchos argentinos. El no poder salir, el privarse de la noche, el café, las reuniones, fue para muchos catastrófico. No para Pedro Rodríguez, un histórico vendedor de pochoclos del microcentro. Para él, la cuarentena fue tiempo, fue oportunidad y fue, sobretodo, pasional.

'En cuarentena iba a hacer jugos naturales y decidí empezar a estudiar alemán, buscando hacer cosas que le hacen bien al espíritu', contó el vendedor ambulante a Canal 13.

Con profesora alemana de por medio, Pedro encaró por donde más le gusta. 'Amo viajar y lo he vivenciado, la importancia de la comunicación. Ya aprendí inglés pero siempre me motivó la idea de estudiar otro idioma y me decidí por el alemán', detalló.

Pedro es el pochoclero que le pone sabor al aroma que se siente desde sobre calle Mendoza, frente a Energía San Juan. Con una sonrisa impecable, siempre, volvió a la actividad en la flexibilización sanjuanina y no dejó de relucir su actitud. Una bandera argentina y una alemana expuestas sobre dos pilas de bolsas de pochoclos.

'La cuarentena hizo explosión en mí y soy una persona súper activa. Siempre me motivó estudiar cosas que me hacen bien', concluyó.

Pedro es la muestra positiva del impacto del encierro, alguien para el que no hubo puertas cerradas sino ventanas abiertas.Mientras algunos aún descargan su ira por tener que padecerla, otros le abren la puerta a la oportunidad, a los sueños y a la pasión.