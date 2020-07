Rompió el silencio el segundo caso: 'Sentí mucha tristeza y soledad'

Este viernes, el segundo caso de coronavirus en San Juan decidió romper el silencio en declaraciones con una radio local. Se trata de Mabel Pugliese, quien el pasado 4 de abril fue diagnosticada con Covid-19 días después de haber vuelto de Brasil junto a su marido. En su momento, nunca se difundió su nombre hasta el día de hoy que dialogó con radio Sarmiento para contar su traumática experiencia con el virus que paralizó al mundo.

La mujer aseguró que enfrentó días muy duros, más por el miedo y por el aislamiento que la enfermedad en sí, "sentí mucha tristeza y soledad", dijo. Mabel llegó a la provincia el pasado 20 de marzo junto a su marido, pasados los días de aislamiento la mujer comenzó a tener un sólo síntoma muy raro, que fue inflamación en la boca y una erupción en la piel.

Por ese motivo, asistió a la guardia de una clínica privada y se sorprendió al conocer el resultado de su test, que en ese momento fue analizado en Buenos Aires. "Me hago ver y mi doctora insistía que se me hiciera una tomografía de pulmones. Cuando me la realizan sale que tengo neumonía bilateral acorde al Covid. Quedé internada durante 10 días primero y después seguí el tratamiento en mi casa", comenzó su relato con radio Sarmiento.

"Fue muy difícil, tuve también mucho miedo de la reacción de la gente, que confunde las cosas, hasta tuve que tener custodia policial en mi casa hasta que me dieron el alta", relató Mabel Pugliese, quien fue la primera confirmada luego de que le diera positivo el test a la primera paciente positiva, que sufrió un ataque a su vivienda.

La mujer de 64 años expresó que el aislamiento fue uno de los factores que más la afectó, ya que no podía ver a su familia ni tener contacto con sus hijos y sus nietos. "Mis hijos me llevaban la comida y me la dejaban lejos para no tener contacto. Así estuve hasta el 25 de mayo, sin tener contacto con nadie, y fue muy desesperante estar lejos de todos", relató con angustia.

Pugliese explicó que a pesar de la contención tanto médica como psicológica con la que contó, el golpe anímico fue muy grande, ya que aseguró que lloraba todos los días debido a la soledad y el miedo. "Cuando me confirmaron que ya no tenía el virus fue muy emocionante. Volver a abrazar a mis hijos y mis nietos, que durante la enfermedad pusieron el hombro pero no sólo la padecí yo, sino que ellos también pasaron por todo esto" expresó durante la entrevista radial.

Por último, a modo de conclusión, la mujer quiso compartir un mensaje esperanzador: "Se puede salir de este enfermedad y no contagiar a nadie, pero nos tenemos que cuidar. Cualquier duda que tengan, háganse ver porque no siempre los síntomas son los que todos conocemos".