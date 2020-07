Kinesiólogos sanjuaninos marcharán para reclamar aumentos salariales

El viernes al mediodía, un grupo de kinesiólogos sanjuaninos se concentrarán en las afueras del Centro Cívico para hacer oír su reclamo al Ministerio de Salud Pública, pidiendo que la Obra Social Provincia modifique su modalidad de pago.

Según le comentó el kinesiólogo Luis Martínez, al móvil de Canal 13, el grupo de trabajadores, que se reunirá a las 12, lleva 4 meses sin tener respuestas por parte de la cartera de salud a los pedidos de audiencia que realizaron. “Nos obligaron a salir a la calle a manifestarnos”, afirmó.

Los profesionales, estarán acompañados por colegas como odontólogos, psicólogos, médicos y sus propios pacientes. Martínez señaló que el monto destinado a su sector, es un monto fijo, el cual se distribuye entre todos los kinesiólogos, dividiéndose en las cantidades de prestaciones que se hacen en la provincia. “Cobramos valores que son indignos”, dijo.

Martínez detalló que los picos de pagos eran de 42 pesos por sesión y, con todos los aumentos lo llevaron a 82 pesos la sesión. “El sector no aguanta más la situación, tenemos las cadenas de pagos cortadas”, afirmó el kinesiólogó que luego explicó que el mes de agosto serán cientos de trabajadores los que se quedarán sin percibir sus honorarios, ya que en los anteriores meses trabajaron muy poco, porque cortaron la cadena de pagos. “Marzo no se trabajó, abril no se trabajó, mayo se trabajó a la mitad, en junio se reactivó muy poco y ni hablar en julio”, sostuvo.

Cabe tener en cuenta, es que la presentación de facturación de cobro que los profesionales le hacen a la Obra Social Provincia, la cobran después de 60 o 90 días, haciendo que durante 3 meses no tengan ingresos.