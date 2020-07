El desgarrador pedido de un changarín sin techo por su salud

Oscar Morales es un changarín de 64 años que se acercó por los estudios de Canal 13 en busca de ayuda humanitaria. Según explicó, sufre problemas del corazón y no tiene un techo que pueda cubrir sus necesidades básicas para vivir día a día.

"He venido a molestarlos para pedir ayuda, no tengo donde parar, dormir, comer, ni lavarme. Vivo en un taller donde me prestan un horno donde sabemos moldear", comenzó su relato el changarín.

El hombre de 64 años explicó que duerme a la intemperie y que con las temperaturas frías del invierno la pasó muy mal. "Mi cuerpo ya no da más, me siento muy enfermo, tengo un soplo cardíaco. El otro día me dio una descompostura muy fuerte, me salvó un muchacho que me sabe dar algunas changas", explicó.

Luego visiblemente conmovido, manifestó que la persona que le sabe dar changas hace unos días le salvó la vida. “Si no fuera por él, no la podría contar, estaría junto con mi madre en el cielo. Porque no tengo plata para comprar mis pastillas", dijo Morales.

El hombre relató que día a día trabaja haciendo changas y que suele ganar solo 300 o 400 pesos. "Vivo día a día, uso la misma ropa durante o 4 días, no me alcanza ni para un jabón. En donde yo vivo no puedo lavarme, porque me prestan ese taller y no me gusta molestar.", expresó con tristeza.

Por último pidió si alguien le puede dar una mano para mejorar sus condiciones de vida. "Yo pido si me pueden ayudar con palos, nylon o adobe para hacerme un ranchito, a mí no me queda mucha vida, quisiera vivir en mejores condiciones lo que me queda de vida. Ya no aguanto con tanto dolor", concluyó.

u