La triste historia detrás de la foto del chaqueño varado en San Juan

Muchas son las historias de los varados en San Juan oriundos de otras provincias. Después de que se decretó la cuarentena obligatoria, los viajes de larga distancia quedaron prohibidos en todo el país. Rubén Garay, un chaqueño que desde agosto de 2019 se encuentra en San Juan por trabajo, desea regresar a su provincia para estar cerca de su esposa, que padece de Cáncer y en el último tiempo empeoró.

Unos amigos que se hizo en la provincia, al verlo preocupado por no poder regresar a su provincia, le propusieron realizar una publicación en redes sociales, para hacer conocer su historia. La idea es encontrar a alguien que lo lleve hasta Chaco o que mueva algún contacto para poder hacerlo posible.

Rubén, dialogó con Compacto 13, y contó que el problema no es el dinero, ya que él dispone de suficiente para afrontar 15 días en un hotel chaqueño. “Yo necesito que alguien me autorice a viajar, me lleve hasta mi provincia”, sostuvo.

El chaqueño contó que a él le va muy bien laboralmente, pero que la situación de su esposa, lo hacen querer estar cerca de ella lo más pronto posible. “Yo trabajaba 25 días acá en San Juan y después me iba a mi provincia, pero con la llegada de la cuarentena, todo paró y quede varado. Cuando quise viajar a Chaco el colectivo ya no andaba”

Acerca de la enfermedad de su esposa, Rubén contó que sufre de cáncer y se complicó su tratamiento en los últimos tiempos, debido a que ya no puede ir hasta Buenos Aires a realizarse el tratamiento que necesita, sino que debe hacérselo en su provincia y no es lo mismo.

“Necesito que alguien que haga esa ruta, me pueda llevar, si algún transportista que anda por esa ruta me podría llevar, se lo agradecería”, expresó emocionado el chaqueño varado.

Por último, Rubén contó que desde la Dirección de Tránsito y Transporte se comunicaron con él, y volverán hacerlo la semana que viene para ver si pueden contactar con las mismas autoridades de Chaco, y así lograr hacerlo volver.