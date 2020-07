En pleno invierno, se derrumbó una de las paredes de su casa

Durante la mañana de esta primera jornada del fin de semana, el móvil de Canal 13 estuvo presente en el departamento Chimbas, más precisamente en la Villa Pueyrredón, para darle difusión a un triste episodio que sufrió una familia sanjuanina. Lo que sucedió es que estas personas, sufrieron el derrumbe de una de las paredes de su casa.

Noticias Relacionadas Falleció una nena de tres años que tenía signos de maltrato

En pleno invierno, una familia sanjuanina tuvo la mala suerte de que se derrumbara una de las paredes de su casa. Se trata de la familia Sánchez, oriunda del departamento Chimbas. Para contar cómo se produjo esta "desgracia con suerte", Marisol charló con el móvil de Canal 13.

Noticias Relacionadas Choque entre un camión repleto de cerdos y una camioneta tuvo el peor final

Esta chica manifiesta que el hecho se produjo mientras uno de sus hermanos se encontraba dentro de la vivienda, preparándose algo para tomar durante la tarde del pasado miércoles 1 de julio. Afortunadamente, la pared cayó en el exterior de la vivienda, por lo que nadie salió herido ni se produjeron más daños en la casa en cuestión.

Noticias Relacionadas No les importó nada y entre dos golpearon fuertemente a un policía

Marisol manifiesta que en su familia no hay nadie que sepa de construcción, ya que el único integrante de su familia que poseía este tipo de conocimientos era su padre y lamentablemente ya falleció. En relación a esto, uno de sus hermanos tuvo la idea de tapar este hueco con un trozo de Nylon para que, por el momento, no ingrese tan fácilmente el viento frío por las noches.

"Con este frío no se puede vivir así" menciona la sanjuanina. Si bien Marisol no vive en esta casa, esta tratando de ayudar en lo que puede a su madre y a sus tres hermanos, de 20, 13 y 11 años de edad, quienes viven dentro de este inmueble. La madre de la familia se desempeña como empleada doméstica, por lo que debido a la pandemia no es contratada por muchas personas.

A raíz de esta situación, esta familia no posee los recursos necesarios para pagarle a un obrero y, a pesar de que poseen ladrillos, ripio y arena, le faltan conseguir varios materiales para poder llevar a cabo este trabajo. Ante esta complicación, los damnificados necesitan de la colaboración de personas, que estén dispuestas a realizar este trabajo de construcción.

Finalmente, Marisol expresó que ellos no tienen problema en ayudar a la persona que concurra a realizar esta tarea, ya que la complicación que tienen, es que ninguno sabe hacer este trabajo en cuestión.