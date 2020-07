Daniel Tejada, el primero en recibirse de forma virtual en Comunicación Social

View this post on Instagram

Esta tarde defendiu00f3 su tesina de Licenciatura en Comunicaciu00f3n Social Daniel Tejada. El tribunal evaluador estuvo integrado por la Mg. Cecilia Yornet, la Lic. Norma Velardita y el Mg. Guillermo Collado. El proyecto de investigaciu00f3n llevu00f3 por tu00edtulo u0026#34;Rutinas periodu00edsticas y legalizaciu00f3n del aborto. La producciu00f3n de noticias referidas al debate sobre la ley de IVE en el segundo semestre del 2018 en Canal 13 San Juan TV, en contexto de convergenciau201d y fue dirigida por la Lic. Mariana Silva. Ademu00e1s, estuvieron en lu00ednea la directora del Departamento Lic. Sandra Buso y la vicedirectora Esp. Luciana Coria, docentes, estudiantes avanzados y familiares del tesista. Es la primera tesina defendida y evaluada a distancia por la plataforma de la UNSJ. El jurado destacu00f3 el enfoque y aporte de la investigaciu00f3n. u00a1Felicitaciones licenciado! ud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4f #Graduadxs #Investigaciu00f3nEnComunicaciu00f3n #Periodismo #IVE #Televisiu00f3n #SanJuan #UniversidadPu00fablica #FACSO #UNSJ