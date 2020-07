Finales virtuales: estudiantes de la UNSJ advierten 'falta de compromiso' de docentes

En tiempos de cuarentena, los exámenes finales tuvieron que tener una buena revisión por parte de la UNSJ, lo que generó en un principio fuertes diferencias entre los gremios y la institución, y por estos días entre estudiantes y algunos docentes. Este es el caso del Departamento de Ciencias Económicas de Ciencias Sociales, donde estudiantes acusaron a docentes de no tener 'compromiso' para que puedan cumplir con sus obligaciones curriculares.

Noticias Relacionadas Sol Pérez y una musculosa súper escotada

Según señalaron a Canal 13 alumnos que no dieron a conocer su nombre por resguardo a maltratos, los docentes de algunas cátedras (pertenecientes a las ramas de matemática, derecho, entre otras) decidieron no tomar la mesa de examen programada para la última semana de julio. Si bien están amparados en el acuerdo sindical que hubo entre los gremios y la UNSJ, entienden que no hay 'comprensión de la situación' y una 'falta de comunicación' para fundamentar la negativa. Esto es porque, según entienden, se manejaron de manera empresarial: sin mediar palabra alguna, le avisaron al departamento y no a los alumnos.

El reclamo llega desde el sector estudiantil perteneciente al tercer, cuarto y quinto año de la carrera, donde entienden que el compromiso y la necesidad de rendir los exámenes finales 'tiene otra prioridad'. 'Se entiende que quizás se complique en los dos primeros años donde tenés grupos de más de 200 alumnos porque hablamos de carreras numerosas. Pero hablamos de años donde ya no es el mismo número', señaló una fuente estudiantil a Canal 13.

Noticias Relacionadas Video: el brutal calvario de una mujer golpeada y apuñalada en plena calle

Por otro lado, apuntan que 'no se trata de docentes que tienen problemas de conectividad o están contemplados dentro del grupo de riesgo o algo similar, hablamos de docentes de derecho que en Abogacía van a tomar los exámenes pero en Contador no, siendo casi los mismos contenidos curriculares en ambas carreras'. Además, destacaron que en el caso de Matemática, donde abundan los prácticos y talleres 'es entendible por la naturaleza de la materia', sin embargo 'el derecho que es más teórico es perfectamente adaptable a la posibilidad del examen virtual'.

Noticias Relacionadas Connie Ansaldi se animó a posar sin corpiño

Precisamente, este miércoles, el jefe de Departamento de Ciencias Económicas, Javier Ramírez, señaló que 'es una decisión docente' y 'que están buscando la forma de resolver el complejo sistema' para abarcar la cuantiosa cantidad de alumnos.

'Se supone que la alternativa virtual es justamente una alternativa a esta falta de presencialidad, pero parece que ni es siquiera eso. Vamos a perder el cuarto periodo de examen consecutivo', dijeron desde el alumnado.