En un día histórico, el país entero mira a San Juan

Este lunes 10 de agosto será un día histórico en el país y tendrá su epicentro en San Juan: vuelven las clases presenciales en medio de la pandemia de coronavirus, gracias al estatus sanitario que goza la provincia. En un intento por cumplir el distanciamiento social entre alumnos, con las precauciones sanitarias que incluyen la utilización de barbijos y los kits sanitarios, la provincia oficiará de piloto a nivel nacional.

Esto quiere decir que todas las miradas se posarán en este distrito, el único en mantener el estatus sanitario ideal en época de coronavirus. Es que la provincia, sólo ha registrado 22 casos positivos de Covid-19, de los cuales 19 son importados y sólo 3 producidos por contactos estrechos. Esto deja a la provincia en una situación ajena a la que viven provincias con circulación comunitaria.

Con esta diferencia marcada, como es el caso de Buenos Aires, con casi 130.000 casos confirmados entre Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la Nación eligió a San Juan para hacer la prueba de fuego, con un modelo nunca aplicado en el país: las aulas burbujas. Con modalidad sincrónica y asincrónica, dependiendo de la matrícula escolar de cada establecimiento educativo, se comenzará por las instituciones ubicadas fuera del Gran San Juan.

Esto implica un alumnado integrado por 10.500 chicos de 250 instituciones. Esto quiere decir que 14 de los 19 departamentos arrancarán con las actividades, este lunes. Es importante aclarar que sólo los últimos años de todos los niveles volverán a clases en esta primera etapa. La modalidad burbuja que se implementará tiene que ver con la distribución del alumnado dentro del aula.

Sólo 10 chicos distribuidos de manera lateral, con el docente en el medio o bien, en forma de zigzag con el docente ubicado en un extremo del aula. Cuando los niños ingresen a los establecimientos recibirán su bolsa higiénica de uso estrictamente personal, no transferible. La merienda deberá llegar desde la casa y ser perecedera o de consumo en pocas horas; podrá ser consumida sólo en el recreo, de manera personal con distancia de otro compañero, tal como lo indica el protocolo.

No se permite aún la venta de alimentos dentro de los establecimientos escolares, porque no está aprobado el protocolo pertinente. Los horarios de clases quedarán reducidos: de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30. Es indispensable aclarar que no correrá la falta en caso de que los padres decidan no mandar a los chicos a la escuela. En ese caso, continuarán con la enseñanza vía online.