Padres, estudiantes y docentes: así fue la vuelta a clases

Este lunes 10 de agosto, San Juan quedó en la historia como la primera provincia en retomar las clases presenciales. Canal 13 se hizo presente en uno de los establecimientos protagonistas, como lo fue la escuela Carlos Saavedra Lamas, para captar el momento en el que llegaban alumnos, padres, docentes y autoridades.

'Fue muy duro el aprendizaje, no es lo mismo si vienen a la escuela. La docente hace falta, son muy importantes', expresó Deolinda, mamá de un alumno, ante Canal 13. Según manifestó, nunca imaginaron que iba a ser tanto el tiempo de espera para volver a las clases. 'Gracias a Dios mis hijos se ponían a hacer los deberes pero roguemos que se mantenga todo esto' agregó la mujer.

Por su parte, Kevin, su hijo, contó anta Canal 13 que él hacía la tarea de lunes a viernes y, si bien descansaba los fines de semana, fue tan extensa la no presencialidad que se empezó a cansar. 'Me costó pero logré hacer las guías, lo que más extrañé fueron mis compañeros. Sé que vienen pocos pero son con los que me junto', agregó Kevin, quien es parte del cuerpo de bandera. El joven estudiante, quien va a sexto grado, afirmó que tiene ganas de jugar a aprender, siendo consciente de que debe mantener la distancia, saludar con el codo y lavarse las manos.

Además, Canal 13 dialogó con la directora de la escuela, Estela Tejada, quien se mostró ansiosa y preparada para esta nueva etapa. 'Fue una temporada donde se extrañó lo más importante de la escuela que son los niños', sostuvo. En esta institución, son 23 los estudiantes de 6to grado, 11 de los cuales comenzaron este lunes de manera presencial y 12 bajo la modalidad virtual.

'Para determinar estos dos grupos no se tuvo en cuenta calificaciones por ejemplo sino la afinidad que hay entre los alumnos para seguir trabajando en equipo y que no se sienta tanto este protocolo', detalló la directora. Cabe destacar que, de esta institución solo dos familias han manifestado que aún no retomarán la presencialidad 'hasta que pasen unos días y se sientan seguros'.

En cuanto a la conectividad durante las clases virtuales, Tejada explicó que tuvieron problemas, incluso porque algunos padres no tienen celulares 'inteligentes' para acceder a las plataformas previstas. 'Ante esto, las docentes les enviaban las capturas o los papás venían a buscar las fotocopias de las tareas', se explayó. Finalmente, la directora destacó que al ser una escuela de jornada completa, durante todo este tiempo se siguió entregando el módulo alimentario cada 15 días.