La definición de una vicedirectora: 'Los alumnos están apichonados'

Este miércoles 12 de agosto, tercer día del reinicio de clases presenciales en San Juan, Canal 13 visitó la escuela secundaria España, para conocer cómo tomaron los estudiantes los cambios impuestos por la pandemia. 'Están apichonados', afirmó la vicediretora Lilia Noé, al referise a las limitaciones que encuentran los chicos, no solo en cuanto a la cantidad de alumnos y distanciamiento que deben mantener, sino también pensando en su futuro.

En esta escuela, este miércoles asistieron 27 de 29 estudiantes, los cuales están dividos en dos aulas. 'Desde un principio han asumido el protocolo, que ya se les había informado a través de WhatsApp. El lunes los recibimos con aplausos porque la escuela no funciona sin ellos. Los que no han venido son porque tienen inconvenientes con el transporte, viven en zonas en donde no hay regularidad en las frecuencias', destacó Noé.

En cuanto al inicio de la cuarentena, la vicedirectora aseguró que al principio fue difícil porque por ejemplo habían dudas si entregar números telefónicos para continuar con las clases de manera virtual. 'Se fue llegando a acuerdos para superarlo y poder seguir por correo u otras plataformas pero lo que más resultó fue el WhatsApp. Hubo muchos problemas de conectividad', se explayó Lilia Noé ante Canal 13.

En este sentido, sostuvo que muchas familias vieron frenadas sus economías por las restricciones que habían en el inicio de la cuarentena, lo cual afectó que los estudiantes puedan ponerle crédito a sus celulares. 'Fue comprensible que las guías se entreguen tarde. Es una situación muy rara, los chicos respetan el distanciamiento, están apichonados, creo que todos nos sentimos así de raros', agregó.

Por último, Noé remarcó que no están acostumbrados a esta modalidad y para los alumnos representa ilusiones y proyectos que tienen un futuro incierto. 'Aún se está analizando la modalidad para la finalización de los estudios. Hay una docente con licencia, pero para que los chicos no pierdan esas horas se les entregan guías y ella está conectada para dar los contenidos mínimos que necesitan para salir del secundario', finalizó.