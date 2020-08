La increíble historia del sanjuanino que terminó radicado en Kuwait

Tomas Perucca, es un sanjuanino al que su espíritu de aventura laboral lo llevó a trabajar en Kuwait. Preparador Físico de profesión, el joven contó este miércoles en Banda Ancha que hace 9 meses está trabajando en el país árabe gracias a su experiencia obtenida en la provincia.

El profesional relató que en un curso que realizó en el exterior, conoció a un colega español, con quien comparte el mismo espíritu de viajar por trabajo. Tras unos 4 meses de haberle consultado sobre alguna posibilidad de trabajo en otro país, el europeo le contó que había una posibilidad de trabajo en Kuwait. Tomas no lo dudo y emprendió la aventura.

Noticias Relacionadas Piden que personas con discapacidad cobren el IFE en San Juan

El entrenador de triatlón expresó que siempre le gustó viajar en otros países en busca de oportunidades. Otro de los puntos a favor del profesional, es que habla inglés, y como Kuwait está acostumbrado a contratar extranjeros, el idioma se habla al mismo nivel que el árabe.

Noticias Relacionadas Enteráte desde cuándo podrás cobrar el incentivo docente

En cuanto al clima, Tomas contó que desde que empezó el mes de junio la temperatura no baja de los 40°, aunque ha habido días que se llegó a los 52°. “Es una zona desértica, son muy pocas horas donde baja la temperatura”, afirmó el joven que aseguró que la temperatura en invierno es muy parecida a la del otoño en San Juan.

Noticias Relacionadas Atención estudiantes: ya hay fecha para renovar la credencial universitaria

Tomas destacó que la economía de Kuwait, aunque se resintió bastante con la pandemia, es sólida, y que viven muy bien. “Creo que no hay delincuencia, se vive con tranquilidad, la gente se puede dar con muchos lujos, ya que está con plata en el bolsillo”, afirmó.

Sobre su experiencia en la provincia, el preparador físico relató que con los chicos Vargas compartía entrenamiento. Además, contó que si le tocó entrenar a muchos de los deportistas jóvenes que tiene la provincia.

Consultado sobre si volvería a trabajar en la provincia, el joven profesional destacó que San Juan es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, sobre todo para su profesión, pero el problema sigue siendo lo económico.

“Mientras me sigan abriendo las puertas acá, me quedare acá y sino probare en otra parte del mundo. Si no volveré a San Juan. Tengo contrato hasta Octubre en un club de Triatlón (Kuwait Triatlón Club)”, contó Tomas.

En cuanto a la situación de Kuwait con el coronavirus, el sanjuanino contó que sufrieron bastante en el aspecto económico, ya que muchos inmigrantes se fueron a causa de la pandemia. “Al país le va a doler un poco más por el tema de la economía. Sé que el 50% de mis colegas están pasándola mal, porque están trabajando algunos de forma personal”, dijo.

Tomas señaló que en el plano laboral propio actual, está trabajando con grupos reducidos por el virus. Mientras el Preparador físico, amante de la aventura, espera que las actividades que se activaron prosperen y así mejore la situación del país donde hoy en día vive.