Clausuraron un importante local comercial en plena peatonal

Fallabella, el importante local comercial ubicado en peatonal Tucumán, fue clausurado este jueves al mediodía luego de que presentara habilitaciones vencidas. Según informaron fuentes policiales, se trata de la habilitación de Bomberos que se encontraba expirada hace tiempo.

Por el hecho, tanto la dirección de Defensa al Consumidor, como la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección Judicial D5 (Policía de San Juan), procedieron al cierre del mall comercial. Pero en la misma jornada otro importante comercio también debió ser clausurado.

Según indicaron, se trata de Supermercado Atomo, ubicado en avenida Ignacio de la Roza y calle Meglioli. En este caso, las faltas eran más graves e incumplían con el protocolo Covid-19.

El espacio no cumplía con distanciamiento entre empleados y clientes, donde no se había delimitado la zona, no se tomaban datos de las personas que ingresan al local, no se realizaba la desinfección correspondiente y no cumplía con disponer de un horario preferencial para las personas mayores de 60 años.

Además, al momento de la inspección no tenían las puertas abiertas para asegurar la ventilación y no contaban con habilitaciones correspondientes.