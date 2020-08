Habló el camionero que violó el protocolo y recorrió 'medio San Juan'

Un joven camionero que quedó aislado en San Juan por violar el protocolo para transportistas rompió el silencio. Se trata de Franco Osvaldo Videla de 24 años, quien se mostró molesto tras quedar detenido por la mañana del pasado martes en el Estadio del Bicentenario.

El muchacho manifestó su descontento por la noticia de Canal 13 en la que se dio a conocer su caso. ‘Todo lo que han publicado es una mentira. Yo tengo el test rápido y me ha dado negativo. No crean que por publicar mentiras van a ganar fama porque no es así. Siempre la verdad sale a la luz’, dijo el muchacho. Y sostuvo que hizo su ingreso a San Juan con un test rápido que le dio negativo. ‘Esto es muy injusto. Todo lo que están haciendo porque si no fuera por nosotros los camioneros, tanto San Juan como las demás provincias, no tendrían alimentos’.

El certificado de test rápido que se realizó Videla el domingo 9 de agosto

Por su parte, desde el Ministerio Publico Fiscal, informaron que el joven violó el protocolo dispuesto para transportistas que ingresan a San Juan. Los camioneros, tienen 24 horas desde su arribo para efectuar la carga y/o descarga de su camión y luego emprender el regreso. Sin embargo, las autoridades, indicaron que Videla mintió sobre su fecha de ingreso a la provincia y además estuvo varios días circulando por distintas localidades.

Todo ocurrió en el estacionamiento del Estadio en el departamento Pocito, donde se realizan los hisopados de control a los transportistas sanjuaninos. Allí también se encuentran aislados los camioneros que llegan a la provincia a través de los pasos habilitados a la espera de los resultados de sus pruebas.

El camión en el que circuló Videla

Hasta allí llegó Videla cerca de las 17.40 del martes y se estacionó en su camión Fiat Modelo 619. El joven, explicó a la policía que había ingresado a la provincia por el Encón proveniente de la Provincia de Córdoba.

Allí estuvo el joven estacionado hasta las 15 del miércoles, cuando le consultó a los uniformados a qué hora le iban a hacer el hisopado. Esto despertó la sospecha policial, quienes comenzaron a entrevistar al sujeto. Videla, terminó confesando a los uniformados que no había ingresado el día 11 de agosto a San Juan, sino que lo había hecho el día domingo 9 de agosto a las 9 de la mañana, según informaron desde Flagrancia.

Además, el joven reconoció que los días siguientes a su arribo había estado descargando el cargamento de harina que transportaba de Córdoba por distintos puntos de la provincia. Dijo que el día domingo permaneció en la Estación de Servicio Shell del departamento Caucete hasta el día lunes en la mañana. Luego, se dirigió a un supermercado “Bernal” del mismo departamento y posteriormente a una panadería de calle Chacabuco en el Departamento Santa Lucia.

El joven fue trasladado a un hotel donde permanecerá aislado

Más tarde fue a un depósito ubicado en calle San Lorenzo antes de Colon y posteriormente a Avenida Libertador antes de Avenida Rawson. Cerca de las 21 del lunes, decidió pernoctar en la Estación de Servicio YPF ubicada en Ruta 40, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. .

Pero esto no fue todo, Videla contó además que por la mañana del martes se dirigió a Avenida Rawson y Chile, donde descargó más harina en una panadería. De ahí, emprendió viaje a la localidad de Marquesado, para posteriormente dirigirse a Avenida Benavidez 1340 oeste donde realizó la última descarga. Luego del extenso recorrido que realizó durante el lunes y martes, se dirigió hacia el Estadio del Bicentenario.

Tras el relato de Videla, intervinieron las autoridades de Salud Pública, quienes ratificaron que todo camionero no residente de la provincia tiene un plazo de 24 horas para efectuar la carga y/o descarga y luego emprender el regreso.

Franco Videla, no cumplió con este protocolo, y por ello quedó detenido a disposición de Flagrancia. El joven, fue trasladado al Hotel Viñas del Sol donde permanecerá aislado por 14 días, comunicaron las autoridades.