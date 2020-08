Qué piensan los sanjuaninos de la vuelta a las aulas

Ya paso la primera semana del regreso a clases después de lo que fue el largo parate por la pandemia. Si bien solo volvieron los alumnos de los últimos años de cada nivel, de 14 departamentos, muchos estudiantes manifestaron su alegría tras volver a las aulas. El móvil de Canal 13 salió a preguntarle a un par de sanjuaninos su opinión acerca de la habilitación que fue noticia nacional.

Una adulta mayor manifestó ver bien la medida por parte del gobierno, señalando después que los chicos están bien distribuidos en el interior de las aulas. “Tengo a mis nietos que todavía no volvieron porque son de Rawson”, dijo.

Por su parte, una joven que actualmente cursa virtualmente el último año de la secundaria, indicó: “este año se me hizo difícil, fui alumna y maestra a la vez, me ha costado como nunca”, señalo. En tanto sostuvo que una vuelta a la normalidad sería imposible, ya que por ejemplo en su curso son más de 40 estudiantes, lo que no permitiría que se cumplan el distanciamiento de ninguna manera.

Un hombre, padre de 4 niños, fue certero en su opinión. “Creo que el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para que vuelvan las clases”, afirmó. Luego aclaró que obviamente se debe garantizar la seguridad de los chicos.

El móvil dialogó brevemente con un hombre que manifestó como errada la decisión del gobierno en la vuelta. “Yo opino que todavía no tendrían haber vuelto, ni en las zonas rurales, hasta fines de septiembre tendrían que haber esperado”, señaló. Por último, el hombre confesó que cuando le toque volver a sus 2 hijos, todavía no se siente seguro de mandarlos, por temor a que se contagien.