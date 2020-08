'Todos deseamos compartir grandes festejos, pero la situación impone cuidarnos'

Con estrictos protocolos sanitarios, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, buscó la manera de no dejar pasar esta celebración que desde 1960 y por recomendación de la ONU, promueve el bienestar de niñas y niños con actividades sociales y culturales. Bajo este marco, el gobernador Sergio Uñac manifestó "todos deseamos volver a compartir grandes festejos, pero la situación hoy nos impone cuidarnos para después de todo esto, volver a festejar”.

"La verdad que nos cuesta mirar esta foto, pero bueno, hay que entender que la pandemia y los protocolos nos permiten hacer otra cosa. Así que los chocolates se deben hacer en las casas, aunque no se pueden hacer chocolates masivos, hemos ayudado a instituciones para que ellos distribuyan los chocolates o juguetes. No nos conviene realizar grandes conglomeraciones o la masividad de los actos. No nos conviene a ninguno, menos a los niños y niñas", agregó.

Acto seguido, trazó la importancia de este día para rememorar los valores fundamentales que cada niño y niña no debe dejar de tener, “la Constitución Nacional, leyes que se han tratado en su consecuencia, y tratados internacionales hablan de que los funcionarios y la sociedad en su conjunto debe respetar los Derechos que los niños y las niñas tienen asignados desde el comienzo de la vida misma. Es importante que podamos hacer efectivo como lo estamos haciendo en San Juan y en todo el país; reconociendo el derecho a jugar, el derecho a educarse, el derecho a la salud", dijo.

A su vez, destacó la importancia de los padres en hacer respetar estos derechos en cada instancia de la vida, en este caso, con el acompañamiento de un Estado presente, "lo que hacemos es acompañar la tarea de ellos y de alguna manera sumarnos a ese enorme desafío para que ustedes crezcan como ciudadanos responsables".

Ya fuera de protocolo, el gobernador se animó a recordar parte de su infancia. "Obviamente que he tenido muchas picardías en mi infancia. Yo era un poco travieso cuando fui niño", relató.

La provincia celebró el día de la infancia en un acto con Tini Stoessel y Piñón Fijo

Desde horas tempranas de la mañana los "embajadores" compartieron un desayuno, con el respectivo distanciamiento social, como también se plantearon diversas actividades recreativas. Según detalló Olivera, "los chicos de las residencias de la Dirección de Niñez, no quisieron dejar de participar, e intervinieron una serie de letras con la palabra 'integración', con colores, dibujos y formas".

La elección del Centro de Convenciones no fue casual, ya que su tamaño permitió al grupo de niños y niñas asistentes, poder disfrutar de la especial propuesta. "Como actividad previa, los chicos hicieron en sus respectivos departamentos, una suelta de globos donde elevaron a lo más alto del cielo sus deseos, todos relacionados a que se termine esta pandemia, a volver a la escuela y poder jugar con sus amigos", reconoció el director de Niñez.

Para el disfrute de todos, hubo show de magia por parte del reconocido mago Mauricio, un saludo de Tini Stoessel y el cierre tan esperado por todos: Piñón Fijo. El payaso, amado por grandes y chicos, no faltó y vía Zoom dialogó con los pequeños, para luego brindar un mini show, deseando que pronto pueda verlos a todos personalmente.

Para que los chicos mantengan su distancia, que era silla por medio, formaron globos simbolizando súper héroes los cuales estaban ataviados con capas y antifaces. Todo perfectamente planeado para que, simbólicamente, los niños y niñas puedan seguir disfrutando de ser chicos. En el mismo sentido, el ministro Aballay recalcó "el compromiso del Gobierno y las instituciones en poder fortalecer y generar las condiciones que merecen esta etapa de sus vidas".

"En eso es justamente por lo que trabajamos, el Gobernador es lo que permanentemente nos pide a nosotros que, circunstancialmente somos sus funcionarios, que trabajemos con mucha vocación, mucha pasión y que pongamos todo”, añadió el titular de la cartera social.

“Desde el área de Niñez se refleja constantemente ese pedido del Gobernador de trabajar por todos los niños y niñas de la provincia, gracias gobernador por hacerse eco de cada una de las inquietudes, aun en las circunstancias que atravesamos”, concluyó el ministro.