Amenazan con tomar los terrenos de Enología en reclamo de viviendas

El secretario provincial del Frente Popular Darío Santillán, Leonardo Vallejos, amenazó con la toma de los terrenos de la Escuela de Enología. Tras el reclamo del pasado miércoles, el dirigente comentó que pidieron al Gobierno el desalojo de los terrenos para la construcción de 100 viviendas. El próximo viernes, habrá una nueva reunión en Casa de Gobierno pero adelantaron que en caso de no tener una respuesta favorable instalarán un asentamiento en el lugar.

Vallejos comentó que el pasado miércoles fueron recibidos por el secretario de la Gobernación, Luis Rueda y le plantearon la situación. Desde el Frente Popular pidieron el desalojo de los terrenos para construcción de viviendas o la entrega de 100 casas del IPV en diferentes barrios.

‘Sabemos que es un patrimonio cultural pero dadas las condiciones de abandono que tiene el terreno, es un sector baldío y tiene un gran fomento a la delincuencia’, señaló el dirigente. Además, comentó que realizaron una encuesta vecinal en la que comerciantes y familias que rodean la zona estuvieron de acuerdo con la construcción de casas en el lugar. ‘Hemos hecho una encuesta vecinal y también hemos hablado con la policía. Es un problema para todos y es una lástima que el terreno en esa zona de Capital este abandonado. Dicen que ahí se hacen prácticas rurales pero es mentira’, señaló Vallejos.

Manifestantes del Frente Darío Santillán protestaron frente a los terrenos de la Escuela de Enología

‘Esos terrenos están abandonados hace doce años. No se está trabajando ni haciendo nada. Algunas partes están siendo utilizadas como basural, hasta clínicas tiran basura ahí’, dijo. ‘La próxima medida a tomar va a ser una toma del terreno’, aseguró el dirigente.

Además, denunció que en el IPV no quisieron inscribir a parejas del colectivo LGBT pertenecientes a la agrupación. ‘Estamos luchando con el área LGBT porque se han ido a inscribir y tampoco los han inscripto por ser gay y no presentar los requisitos necesarios. Les piden que tienen que ser casados, tienen que tener hijos y un montón de cosas que no siempre están contemplados. Es injusto, le dan la posibilidad a personas con 17 años, solteros que puedan adquirir una vivienda y a la comunidad LGBT no’, dijo. ‘Queremos que esas personas sean incluidas a las viviendas como cualquier persona contemplando las mismas leyes’, señaló.

Por otro lado, Leonardo Vallejo denunció que hay varios barrios entregados que tienen casas adjudicadas para políticos y funcionarios. ‘Tenemos información de viviendas adjudicadas a diputado, asesores, concejales que no están ocupadas’, aseguró a Canal 13. ‘No queremos que eso ocurra más. Hay muchas familias y familias con niños y ancianos que no tiene viviendas’, sostuvo.

Por su parte el abogado de la escuela, Marcelo Arancibia, se mostró preocupado y sorprendido ante el reclamo del Frente Darío Santillán. ‘Uno supone que una agrupación piquetera que se referencia en la izquierda nacional debieran tener una valoración sobre la educación pública. No se entiende que salgan a pedir terrenos que son de una escuela pública. Sin dudas el déficit habitacional en la provincia y en Argentina es muy grande. Pero cuando uno valora o desvalora la educación publica y pretender excluirla para la construcción de viviendas sociales se pregunta si realmente está sabiendo lo que están haciendo’, sostuvo.

‘Si hay algo que revalorizar y apoyar es la educación y si es publica mucho más porque sigue siendo la educación la principal vía de ascenso social y de progreso de una comunidad’, aseguró Arancibia.

El abogado comentó que ‘nos preocupa y refuerza el reclamo al Gobierno para que termine algo que hace más de 35 años que no se cumple que es terminar el inventario de los bienes de la Escuela de Enología y cumplir con la ley de Patrimonio Provincial. Mientras esto no se termine, lamentablemente, no solo la comunidad educativa de la Escuela de Enología sino también San Juan corre riesgo de perder uno de los principales legados que dejó Sarmiento en la provincia’.

Además, Arancibia dijo que ‘habría que ver qué consideran ellos sobre la educación pública. Qué valoración tienen de Enología como una de las escuelas más tradicionales e históricas de la provincia y que es parte de la explicación del sistema productivo sanjuanino. Ellos deberían reflexionar. Si hubiesen usurpado terrenos privados, o hubiesen pedido hacer barrios populares sobre fincas, estancias de multimillonarios, de funcionarios públicos estaría dentro de la lógica de la colectivización que ellos proclaman de sus fuerzas políticas’.

‘Ahora pretender tomar terrenos que corresponden a la educación pública con lo cual se retroceden más de 100 años. Es muy importante lo que ha significado la educación pública para la provincia de San Juan. Uno piensa si tienen en claro lo que están haciendo o si tienen una confusión tan grande que en definitiva lo que ellos piden es más pernicioso que lo que están reclamando’, cerró el letrado.