Con demoras y a la intemperie, pero conformes con el orden en el Marcial Quiroga

Este martes, el móvil de Canal 13 fue testigo del sistema de ingreso para la atención en el hospital Marcial Quiroga. Teniendo en cuenta los protocolos que exige la pandemia, se puedo apreciar demoras mientras la gente esperaba a la intemperie. Sin embargo, según los testimonios recabados, la mayoría se mostró conforme con el sistema aplicado.

En primer lugar, quienes necesitan atención en dicho nosocomio deben solicitarlos de lunes a viernes, de 7 a 19, llamando al 0800 999 7997. Una vez realizado este paso, deben concurrir el día asignado. En el ingreso al centro de salud, se les hace formar una fila, respetando el distanciamiento.

Se les solicita el comprobante de turno y de a poco se los hace ingresar para garantizar que adentro del predio no se agolpe la gente. En una segunda cola, se les toma la temperatura y los datos bajo el sistema triage. Finalmente, forman una tercera fila donde esperan ser llamados para recibir atención.

Todo esto se da dentro de las instalaciones del hospital pero al aire libre, algo que generó malestar en algunos televidentes de Canal 13, quienes expresaron pasar horas de frío a la intemperie. Si bien esto es una realidad, los testimonios recabados este martes se mostraron conformes con el sistema implementado por el Marcial Quiroga.

'Los guardias nos informan bien cada paso', 'Está fresco pero hay que aguantársela no más, no queda otra', 'La rapidez depende de la cantidad de gente que venga', 'Llevo bastante esperando pero fue porque me equivoqué de fila, la atención es buena', fueron algunos de los testimonios a las 8:45 de personas que tenían turno a las 8.