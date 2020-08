Elecciones en la UNSJ: ‘Pensamos que para fin de año se pueden convocar’

El pasado martes, la vicerrectora de la UNSJ, Mónica Coca, expresó que para fin de año las elecciones en la universidad se pueden llevar a cabo. En una entrevista exclusiva brindada a Paren las Rotativas, la candidata a Rectora, manifestó que veían como única solución la prórroga de los comicios por la situación generada por la pandemia.

En ese sentido, Coca señaló que como imposible la idea de llevar adelante las fechas de elección. A su vez, indicó que propusieron un plazo temporal para noviembre, pero sin embargo se optó por una prorroga sin tiempo. “Las elecciones se pueden hacer a fin de año pero hay que esperar a que la situación sanitaria se mantenga y las clases presenciales sigan su curso”, afirmó.

Respuesta a Nasisi: "Lamento que el rector piense eso, soy parte muy activa de la gestión"

Por otro lado, la Vicerrectora se refirió a las declaraciones de Nasisi de hace una semana en el programa. ‘Lamento que el rector piense eso, soy parte muy activa de la gestión’. Cabe recordar, que el actual Rector expresó que Coca estaba pateando en contra estando en el mismo espacio.

“Él lo cree así pero yo le aseguro que no es así. Considerar que un proyecto está agotado, no es patear en contra. Mis decisiones no entorpecieron la gestión”, aseguró. En otro tramo de la entrevista calificó el estilo de gestión de Nasisi como muy verticalista y poco participativo. “El sistema universitario argentino es así. Creemos que concentrarnos en una mayor de participación de todos, es el camino”, dijo.

Guiño a Garbarino: "Le hace muy bien a la universidad tener dos candidatas mujeres"

Coca señaló como un momento importante para una mujer asuma la dirección de la UNSJ. En ese sentido, se refirió a otra de las candidatas, Garbarino, de la cual dijo: "Le hace muy bien a la universidad tener dos candidatas mujeres".

"El papá que decide que su hijo no vaya, esa falta no se va a computar"

Por último, la Vicerrectora detalló de la vuelta a clases, que si un papá decide que su hijo no vaya, la falta no se le computa, ya que el asistir a la clase es optativo. A su vez, dejo en claro que aunque se tenga esa consideración por la situación con respecto a la pandemia, el estudiante debe tomar las clases virtuales.