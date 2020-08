La iniciativa de una madre para salvarle el riñón a su hija de 8 meses

Una pequeña de 8 meses sufre una enfermedad en los riñones y su mamá decidió hacer una rifa para juntar el dinero que necesita para pagar el estudio médico. Según contó Micaela Acosta, madre de Paz, no puede salir a trabajar ya que cada una semana tiene que internar a su hija. De hecho la beba en sus 8 meses de vida, ya fue internada 3 veces.

La madre de la menor contó al móvil de Canal 13, que su hija necesita que le hagan una endoscopia vaginal y, para eso es necesario un centellograma. El estudio médico cuesta 7.000 pesos, más los gastos y, por eso Micaela decidió recaudar el dinero a través de una rifa, además de comentar que anteriormente estuvo vendiendo empandas para ante la imposibilidad de salir a buscar empleo, por la salud de su nena.

Los médicos pediatras que la atendieron en el Hospital Rawson le dijeron que si la pequeña Paz deja de tomar la medicación y seguir con el tratamiento, puede perder el riñón, es por eso que la mamá de la menor, lejos de cruzarse de brazos, se dio a la iniciativa de organizar una rifa para la semana que viene.

Micaela se quejó de la atención del área de pediatría del nosocomio capitalino, ya que, según comentó, recién en la última internación de su hija le prestaron más atención. “Tenemos tiempo de salvarle el riñón y me van cambiando la medicación, porque cada una semana la tengo que volver a internar”, afirmó y añadió que en el hospital trata con muchos con residentes que se han equivocado de medicación.

Actualmente, la mamá de Paz, no cuenta con obra social, y al estar desempleada, dejo su número de teléfono para todo aquel que desee comprarle un número, para ayudarla a pagar la centellogarfía de su hijita. “Me pueden contactar al 156620787 y yo me acerco para que me compren un número”, dijo.