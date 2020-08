Así está Caucete bajo cuarentena estricta

El móvil de Canal 13 llegó este jueves a primera hora a Caucete tras conocerse cuatro casos de coronavirus en las últimas horas. El panorama en el departamento del Este es desolador tras la decisión del Gobierno de San Juan de que vuelva a Fase 1 para intentar impedir la propagación de la enfermedad. Se pudo apreciar gran acatamiento de la gente.

Sobre Diagonal Sarmiento, una de las calles más transitadas del departamento, se pudo ver poca circulación de vehículos particulares, mientras que sobre Ruta 20 predominaban los transportes de carga. En cuanto a los controles, en el ingreso a Caucete, desde el Gran San Juan, efectivos de la Policía de San Juan están de manera preventiva.

En el interior del departamento se observa gran patrullaje policial con el objetivo de que con su presencia se cumplan las medidas sanitarias de prevención como el uso del tapabocas quienes necesiten salir de sus viviendas. Sobre las 9 de la mañana, el movimiento comercial era escaso y los bancos estaban cerrados, permitiendo solo la extracción en cajeros.

Por otro lado, el transporte público de pasajeros no está ingresando a Caucete, motivo por el cual los colectivos circulan solo por el resto de los departamentos incluidos en sus recorridos. Quienes se trasladan de manera particular, por el momento, no deben acreditar ante la Policía los motivos por los cuales circulan por el interior departamento.