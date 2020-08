La UNSJ también volvió a Fase 1

View this post on Instagram

u26a0ufe0f ATENCIu00d3N #CommunidadUNSJ #UNSJ #SanJuan u26a0ufe0f u2b55ufe0f Sin actividades presenciales en la Universidad Nacional de San Juan UNSJ por catorce du00edas u2b55ufe0f El rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, confirmu00f3 hoy que la instituciu00f3n adhiere a la disposiciu00f3n tomada por el Gobierno Provincial, en relaciu00f3n con la vuelta a Fase 1 de Aislamiento Obligatorio por el lapso de 14 du00edas. Por esta razu00f3n se suspenden todas las actividades presenciales durante ese peru00edodo, a partir de hoy a las 0:00 horas. Su00f3lo se mantendru00e1n guardias mu00ednimas en servicios esenciales, tales como el Comedor Universitario, la secretaru00eda de Comunicaciu00f3n (Direcciu00f3n de Prensa Institucional y Canal XAMA), Salud Universitaria y algunas dependencias vinculadas a las u00e1reas Contable y Liquidaciu00f3n de Haberes, entre otras que se iru00e1n evaluando. u26a0ufe0f IMPORTANTE: En caso de haber nuevas decisiones, el rector expresu00f3 que seru00e1n comunicadas por los canales y redes sociales oficiales de la UNSJ.u26a0ufe0f u25b6ufe0f Sitio web oficial www.unsj.edu.ar u25c0ufe0f