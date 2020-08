En 4 días, del mejor estatus sanitario a la transmisión por conglomerado

Este lunes, la jefa de Epidemiologia, Mónica Jofré, dio detalles de la situación sanitaria de la provincia. En los últimos 4 días, San Juan pasó de tener el mejor estatus sanitario del país a la transmisión viral por conglomerados.

Desde el pasado miércoles, se registraron 107 nuevos casos de coronavirus, lo que obligó a las autoridades a tomar decisiones rápidamente. En primera instancia comenzaron a bloquear los barrios en los que se registraron casos confirmados y sospechosos y luego el gobernador, Sergio Uñac, decidió que toda la provincia retroceda a Fase 1 de aislamiento.

Pero ¿cómo pasó? Eso es lo que se encuentran investigando desde Salud Pública. La principal hipótesis es que comenzó a partir de algún ingreso ilegal a la provincia. A raíz de algún infectado que burló los controles sanitarios y los corredores seguros, el virus habría comenzado a transmitirse en algunos conglomerados que se encuentran identificados y aislados.

Este lunes, Mónica Jofré comentó que ‘la semana pasada eran todos casos importados de otros países y provincias, sin nexo dentro de San Juan. Ahora estamos con transmisión por conglomerados’.

La jefa de Epidemiología explicó en la conferencia de prensa de este lunes que la provincia se encuentra en una fase anterior a la transmisión viral comunitaria. Actualmente, en la provincia existe transmisión por conglomerado lo que significa que se ha diagnosticado caso índice y otros por contacto estrechos que tienen nexo epidemiológico identificado.

‘En esta situación que estamos en la provincia, estos casos tienen nexo epidemiológico. A medida que vamos avanzando con la investigación y teniendo los resultados de los testeos y de los contactos estrechos vamos a ver cómo evoluciona la situación epidemiológica’, comentó Jofré.

Además, señaló que ‘seguimos investigando y analizando los contactos estrechos porque quedan muestras y resultados pendientes. Por el momento estamos en la fase anterior, donde tenemos transmisión por conglomerado y el brote localizado’.

En este sentido, la especialista detalló que en el departamento Caucete hay tres conglomerados con transmisión viral y uno en Santa Lucía y el Gran San Juan. En estas zonas, fueron confirmados 23 casos en Caucete y 18 en Santa Lucía durante la jornada del domingo.

Las fases de transmisión del COVID-19

Zonas sin casos o con casos importados (casos provenientes de otros países u otras provincias).

Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados /brotes controlados.

Dos o más casos de COVIS-19 de transmisión local.

En un lugar y en un periodo de tiempo determinado.

Se puede establecer un nexo epidemiológico entre grupo de casos (conglomerado) ellos.

Brotes controlados.

Zona de transmisión local con predominio de conglomerado y casos confirmados de posible transmisión comunitaria.

1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días, que no presentan nexo epidemiológico definido.

Casos aislados de posible transmisión comunitaria

Más de dos conglomerados de casos no relacionados (segun investigación epidemiológica, evaluar posible transmisión comunitaria.

Zona con transmisión comunitaria sostenida

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.