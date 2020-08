San Juan registró 30 casos en las últimas 24 horas

San Juan registró este jueves la suma de 30 contagios de coronavirus. A los 9 casos reportados en el parte matutino, el Ministerio de Salud Pública informó 21 nuevos infectados en el reporte epidemiológico vespertino. Con estas cifras, la cantidad total ascendió a 221 positivos de covid.

La provincia reportó el pasado lunes 24 su primera víctima fatal. En tanto,198 pacientes se encuentran cursando la enfermedad y 22 personas ya se recuperaron. Mientras tanto, continúan las tareas por parte de las autoridades sanitarias para controlar el brote de contagios originado en Caucete.

El Hospital Rawson realizó en la jornada 524 test negativos y la cantidad de sospechosos informados son 48. En tanto, la cantidad de repatriados realizando el aislamiento en hoteles es de 340, mientras que 6.785 ya cumplieron con los 14 días establecidos.

En conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, realizó un informe detallado sobre la edad de los contagiados. Según los datos oficiales, la franja etaria más afectada está entre los 21 a 30 años.

De 21 a 30 años: 45

De 31 a 40 años: 34

De 41 a 59 años: 30

De 61 a 70 años: 23

De 51 a 60 años: 19

De 11 a 20 años: 14

De 71 a 80 años: 8

De 81 a 90 años: 3

De 1 a 10 y De 91 a 100: 2

Durante la conferencia matutina brindada por el Área de Salud, Jofré indicó que los sanjuaninos "probablemente tengamos que aprender a convivir con el virus". Sin embargo, inmediatamente reafirmó que la convivencia con el coronavirus no significa "bajar la guardia" con las medidas sanitarias aprendidas hasta el momento.

En ese contexto, Mónica Jofré remarcó la importancia de respetar las medidas establecidas por los controles sanitarios que se comenzaron a realizar en los diferentes barrios sanjuaninos. "Convivir con el virus no quiere decir dejar de usar el tapaboca, o dejar de mantener el distanciamiento social. Al contrario, quiere decir tomar aún más conciencia de que estas medidas deben cumplirse a rajatabla. Cuando esta cuarentena termine y salgamos, no vamos a saber si el que está al lado nuestro tiene o no el virus", explicó Jofré.