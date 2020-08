Radiografía de la Residencia Eva Perón en plena pandemia

La directora de la Residencia de Adultos Mayores Eva Perón, Sonia Recabarren, contó detalles de la ardua tardea que llevan adelante para mantener a los abuelos a salvo del Covid-19. El asilo provincial tomó numerosas precauciones ante la pandemia y los cuidados se volvieron más extremos con el regreso a la Fase 1 de aislamiento total. "Yo estoy en Caucete realizando las actividades por teléfono por el aislamiento pero hay un equipo importante trabajando y poniéndole muchas ganas a esto", contó.

"Desde el 12 marzo tomamos muchas medidas de prevención. Cerramos la residencia, la convertimos en un hogar cerrado. No se permitieron visitas al lugar ni a los residentes salir. Esto ha sido efectivo hasta el momento pero cada día se va ajustando el protocolo coordinado con Salud Pública", comentó Recabarren.

Controles a empleados dentro del hogar

También se decidió sectorizar la residencia extremando todas las medidas de precaución y evitar así posibles contagios. Para ellos dispusieron las mesas con el adecuado distanciamiento, la habilitación del SUM como espacio de comedor y la división de todos los espacios para evitar contactos.

El pasado 7 de junio quedó inaugurada una sala de aislamiento dentro de la institución. El lugar fue acondicioneado teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Covid-19 San Juan.

Este lugar fue diseñado especialmente para el aislamiento preventivo de los residentes en caso de que lo requieran. Allí se brindará atención médica a los pacientes que deban estar aislados después de la recuperación del Covid-19 o el primer tratamiento por diversas patologías en el hospital.

De esta manera, cuando ingresan a la residencia, nuevamente será el lugar en el que tengan que permanecer 14 días aislados preventivamente. La sala cuenta con 14 plazas, además de baño, con un sistema de ventilación diseñado para este fin, y una sala para el personal con baño para la higiene.

Sala de aislamiento dentro de la residencia

Esta sala cuenta además con un equipo profesional rotativo a cargo de la Dra. Liliana Rey, que estará separado del grupo que asiste habitualmente a la residencia. Este equipo se está capacitando de manera preventiva con charlas que brinda el Área de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública para los equipos de geriátricos y residencias de mayores.

Cabe mencionar que hasta el momento no se registraron casos de Covid en la residencia, uno de los lugares donde habita un gran número de personas de riesgo, mayores de 65 años. Sin embargo un hogar de ancianos del departamento Rawson, fue aislado el pasado lunes 24 de agosto tras detectar al menos un caso de Covid-19. Uno de los abuelos que allí vivía falleció este sábado producto de la enfermedad.

"Nosotros también armamos un equipo Covid integrado por nuestra médica, el equipo integral de la residencia, profesionales y cuidadores. Tienen que ver con gente que se esta preparando que se esta preparando en forma permanente. Esto es tan dinámico y extremo que esperamos que no llegue a la reidencia", dijo la directora. Y agregó que "estamos tratando cada día de ver cuáles son las posibilidades de evitar los contagios y una de las formas es controlar a los empleados".

El viernes, personal de Salud Pública realizó testeos y controles dentro de la residencia en medio de la Fase 1. El operativo fue realizado debido a que la población mayor a los 65 años son los más vulnerables, y si a esto se le suma que tengan enfermedades crónicas, la preocupación por mantener su salud estable, es un desafío muy importante. Personal capacitado para realizar testeos

Es por ello que las autoridades sanitarias decidieron realizar testeos a todo el personal interno y externo como acción preventiva ante algún posible caso de COVID-19.

Desde el Gobierno también capacitaron al personal médico para la realización de testeos rápidos, como así también la correcta colocación y manipulación de ropa de protección personal como: mameluco, guantes, cofia, barbijo y máscara. Este último será utilizado por todo el personal que trabaja dentro del hogar.

En Banda Ancha, la directora de la residencia sanjuanina llevó tranquilidad a las familias del hogar luego de quedar aislada en el departamento Caucete. Fue a raíz del bloqueo que se realizó tras la detección del brote de Covid-19 el pasado miércoles.

"Ese miércoles me retiré a las 16.30 de la residencia y cuando llegué a Caucete me enteré de esta cuestión", dijo Sonia Recabarren. Además aclaró que "no tengo contacto estrecho con ninguna persona positiva ni vivo en ningún barrio afectado. He sido hisopada y el viernes me dieron el resultado dio negativo", explicó.

Por el momento, la directora mantiene sus responsabilidades y coordina las actividades con el subsecretario de Asistencia Social, Sergio Sepúlveda.