Desgarrador relato de la madre del joven asesinado en barrio Marquesado III

El pasado domingo 2 de agosto, una mujer sanjuanina recibía la peor noticia que le pueden dar a una madre: su hijo había muerto. Se trata del joven de 22 años de edad, identificado como Braian Chávez, quien recibió un puntazo en el pecho, provocándole el fallecimiento horas después. Dos días más tarde, la mamá de la víctima contó lo sucedido ante las cámaras de Canal 13.

Noticias Relacionadas Le robaron el celular a una periodista que estaba en vivo

Lidia, la madre de Braian, contó cómo vivió las últimas horas de vida de su hijo. La mujer reveló que acompañó en la ambulancia al joven, mientras estaba siendo trasladado al Hospital Rawson, establecimiento al que llegó sin vida. La mamá le preguntaba a los profesionales de la salud si había algo que pudieran hacer para salvar a su hijo, a lo que estas personas le respondieron que no.

Minutos más tarde, un médico se acercó a Lidia diciéndole que lo sentía mucho y que tenía que despedirse de su hijo. Hasta ese momento, la mujer no sabía bien qué era lo que había sucedido y fue un efectivo policial quien le contó que Braian había recibido un puntazo en el pecho.

Noticias Relacionadas Estuvo seis años en la cárcel y cuando salió lo balearon

En relación a cómo se produjo este brutal ataque, la mujer manifestó que lo único que saben es que fue una confusión. Lidia relató que un joven se le acercó a Braian y le manifestó que las zapatillas que tenía eran de él, a lo que el chico respondió que no, ya que este calzado había sido un regalo de su patrón. Fuera de esta interacción, la familia no sabe con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

Sobre esto, Lidia dijo que no entiende porqué lo hicieron, que no hacía falta que lo atacaran y lo dejaran morir tirado en la calle, alegando que "yo sé que mi hijo se las iba a dar". Posteriormente, y luego de romper en llanto, la mujer comenzó a contar detalles de la vida de Braian.

"Era respetuoso, no tenía maldad con nadie, era un excelente hijo, un buen hermano. No entiendo porque le hicieron eso, era un niño que no andaba en la droga. Mi hijo no se lo merecía", declaró la mujer entre sollozos. Posteriormente, Lidia agregó: "Yo lo que pido es justicia, que no quede impune. Que esto no quede así, porque el dolor que tengo en mi pecho no me lo va a sacar nadie".

Finalmente, cabe destacar que por este asesinato fueron detenidas cuatro personas, dos hombres adultos y una mujer, quienes permanecen aprehendidos en la Central de Policía, y un menor de edad de 16 años, que se encuentra en un centro de detención, dependiente de la sección de Niñez de Desarrollo Humano.