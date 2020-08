¿Se relajó el sanjuanino con las medidas de prevención del COVID-19?

En los últimos días, se planteó la discusión de si los sanjuaninos están relajados o no con respecto a las medidas para evitar contagiarse de coronavirus. El estatus sanitario actual de la provincia, hace ver a muchos, la situación de Buenos Aires, Córdoba o inclusive la vecina provincia de Mendoza, lejana y ajena.

Sin embargo, las autoridades provinciales preocupadas por este “aparente relajamiento”, están en la tarea de concientizar a la población mediante spots institucionales y diferentes declaraciones de parte de la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré y el mismísimo Gobernador Uñac. En las mismas, las autoridades hicieron hincapié en la importancia de seguir firmes con el uso del barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento social y el cumplimiento del respectivo protocolo de las distintas actividades habilitadas.

A través de un relevamiento realizado por el móvil de Canal 13 en el microcentro, se pudo observar que la mayoría de la gente que circula por las calles, respeta el uso del barbijo. Un porcentaje menor de los ciudadanos, lo usa de manera incorrecta, no tapándose la nariz o tendiéndolo colgado.

Así mismo, el distanciamiento social, no es respetado por la mayoría de las personas que frecuenta las calles del centro, ya sea por razones laborales o por recreación. En este punto, se pudo observar a gente tomada de la mano, o simplemente que no cumple con el metro y medio recomendado. Diferente es la situación de las paradas de colectivos, donde se pudo ver que los ciudadanos si respetaban el distanciamiento. Sin embargo, no es en todos os casos.

En conclusión, según este relevamiento, la mayoría cumple con las medidas de protección y prevención para evitar contagios de coronavirus, salvo algunas excepciones, cuando circula por las calles del microcentro. El relajamiento, en muchos casos, se da en el ámbito privado, ya sea en reuniones entre amigos o familiares, cuando los controles por parte de las autoridades se hacen imposibles.

Cabe recordar, que el lunes, que el presidente Alberto Fernández, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), prohibió las reuniones sociales, tanto familiares como entre amigos. La medida tiene alcance en todo el país, inclusive en las provincias que no cuentan sin circulación viral, como San Juan.

Por su parte, el gobernador Uñac, afirmó que están evaluando el alcance del DNU, a su vez que afirmó que en la provincia, por el momento continúa vigente el protocolo COVID-19. En consonancia con el mandatario provincial, la ministra de Gobierno Fabiola Aubone, dijo en Canal 13 que analizan 'hasta dónde podemos permitir' las reuniones sociales.