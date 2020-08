Acusan a CASEMI de no representar intereses de pequeñas y medianas empresas

Durante la mañana de este día jueves 6 de agosto, el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, estuvo presente en los estudios de Canal 13. Durante esta entrevista, la autoridad explicó cuáles son las complicaciones que están teniendo para poder trabajar.

Dentro de esta comunicación, Godoy expresó que tomaron la decisión de crear esta cámara de proveedores mineros, para poder incluir a las pequeñas y medianas empresas, ya que luego de integrar por varios años la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI), no se sentían considerados.

Posteriormente, el presidente de CAPRIMSA manifestó que están teniendo muchos problemas para poder trabajar actualmente, ya que las grandes empresas que se encuentran en San Juan, eligen traer maquinaria desde otras provincias, en lugar de utilizar los equipos que ellos poseen.

En relación a esto, Godoy mencionó que, por ejemplo, en Veladero las "empresas grandes" contratadas para este fin son Milicic, Contreras y Roggio, ninguna de ellas sanjuanina. Sobre esta situación, reveló que este accionar de las corporaciones afecta a la provincia, ya que "lo único que dejan es el sueldo".

Posteriormente, Fernando Godoy puso de ejemplo a otras provincia de la República Argentina, en donde no pueden trabajar empresas que no sean locales, cosa que para él no sucede en nuestra jurisdicción, alegando que "en San Juan se abren las puertas para que trabaje el mundo".