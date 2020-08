Docente privados, denunciaron que varios colegios adeudan salarios

Las autoridades del Sindicato Docentes Privados (SADOP), denunciaron en conferencia de prensa, que el 15% de los colegios adeuda parte de salarios o aguinaldo. Uno de los ejes presentados en el Acuerdo San Juan fue el salario. En este sentido, señalaron que entran 4 actores: el empleador, el trabajador, el sindicato y el Estado.

Acerca del rol activo del empleador, SADOP consideró que la respuesta de algunos establecimientos, que justificaron esta situación, con una falta de pago de cuotas, no es válida. Además, indicaron como sospechosa la actitud de no mostrar pruebas de tal argumento justificatorio.

Desde el sindicato aseguraron que velan por que se cumpla el derecho que tiene cualquier trabajador. En este punto, dejaron en claro que el docente siguió trabajando durante la cuarentena, más allá de haberlo hecho desde su hogar. Por ello, según señalaron las autoridades sindicales, exigieron la remuneración al 100%, incluido el sueldo anual complementario.

“El empleador tiene una responsabilidad al encarar una empresa que va emprender un servicio como es el educativo, por lo tanto no puede depender de mantener el servicio de una contabilidad mes a mes”, sostuvieron. También, señalaron que cada colegio privado debe tener en cuenta semejantes contingencias, puntualizando en que son requisitos que se le pide, desde el Ministerio de Educación, al iniciar su proyecto, por lo tanto el no cobrar las cuotas en algunos meses no tiene que ser excusa para entrar en estas faltas.

Docentes que participaron de la conferencia de prensa, aseguraron que a pesar de tener miedo a posibles contagios, se presentaran el 10 de agosto a dar clases, como está establecido. En este sentido, señalaron que en contacto con los padres, estos le manifestaron tienen mucho miedo a comenzar las clases presenciales. ”No estamos en desacuerdo, pero tenemos temor y necesitamos que nos garanticen nuestra salud”, afirmó una profesora.

Otros de los detalles del regreso a clases de estos docentes, que desde el gremio dieron a conocer, fue que colocarán veedores para controlar que se cumpla medidas de aislamiento en los colegios. Para esto, indicaron que la identidad del docente a cargo de esta tarea, no será revelada, puesto que temen a que se dé actitudes de persecución por parte de algunos empleadores o directamente ser echado.

Por último, contaron que el viernes, el gremio de la zona Cuyo y Patagonia, determinó que enviaran desde Nación, un mapa de las condiciones de cada de uno de los establecimientos de gestión privada de la provincia, y el colegio que no cumpla con las condiciones de protocolo mínima será informado a la Comisión Nacional, para que este en contacto el Ministerio del Interior y el de Educación a nivel nacional, para que intervengan en el caso.