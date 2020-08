La euforia de Uñac tras los anuncios del presidente para San Juan

Eufórico. Así se lo notó al gobernador Uñac tras la teleconferencia con el presidente. Es que Alberto Fernández le dio la derecha al mandatario provincial para financiar en conjunto la construcción del Servicio Penitenciario de Ullum. 'Hay que hacerlo' respondió Fernández al pedido de San Juan. "El presidente es un hombre del Derecho pero es comprometido con la construcción de un país federal, pero además de todo es una persona comprometida con San Juan", afirmó Uñac.

"Le he propuesto al presidente de hacer un trabajo en conjunto, pagar 50 y 50. Si él quiere hacerlo con el 100%, yo no me voy a oponer, pero que podamos iniciar un nuevo penal que termine con el verdadero objetivo de las condenas, que es la reinserción social de quienes hayan infringido a la Ley", amplió.

En ese sentido, Uñac manifestó que el proyecto del nuevo Servicio Penitenciario está terminado, al igual que la licitación está concluida y el contrato está firmado. "Solo queda ir la semana que viene para firmar y que empiecen a venir los fondos. Fondos que nosotros podemos iniciarlos y esperar con tiempo prudente para comenzar la obra antes de que finalice este año", señaló.

"Esto fue una impresionante videoconferencia del presidente, con un conocimiento cabal de la realidad del país. Era poco el espacio de tiempo, pero había un dato muy significativo, de la totalidad de los sanjuaninos, solo un 5% está viviendo fuera de la provincia, viviendo en otra provincia o en otro país. El 95% de los sanjuaninos estamos acá", relató Uñac.

"Esta oportunidad y esta posibilidad que nos da el presidente nos permite pensar que el 5% que está afuera, pueda volver. Además debemos pensar que acá hay presente y futuro. Que se puede construir desde acá un país más federal", agregó. De esta forma, el gobernador demostró su profundo agradecimiento para el jefe de Estado.

Asimismo, Uñac explicó que días atrás le había contado a Fernández que se está por culminar las obras de la Ruta 40 norte. Pero que ahora se necesita licitar el puente que conectará el acceso norte con la Circunvalación. "También le conté que teníamos que continuar la ruta 40 desde calle 8 hasta el límite con Mendoza", dijo el gobernador.

Luego agradeció el contacto con su par, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que le dio el pie, ya que que al retomar las obras en la Ruta Nacional 18 que es parte del corredor bioceánico, se puede soñar en grande. "Esto nos va a permitir llegar hasta el Túnel de Agua Negra que estoy seguro que también lo podremos construir. Le agradecí que los últimos 28 kilómetros que están desde Guardia Vieja hasta Peñasquito sean una realidad, ya que van a ser recomenzadas las obras por Vialidad Nacional luego de que el gobierno anterior la frenara", expresó con euforia.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo provincial señaló que ahora solo deben ponerse en línea con Chile para empezar o continuar la licitación del Túnel de Agua Negra. "No daba el marco, pero estamos realizando muchas obras públicas a lo largo y ancho de la provincia. La inversión nacional en estos 6 meses es voluminosa, lo que implica mejores obras, mayores servicios y mucho más trabajo para los sanjuaninos" concluyó el gobernador.