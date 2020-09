El aislamiento de un repatriado como nunca antes lo viste

Muchas dudas y curiosidades son las que generan saber cómo es la cuarentena en un hotel de San Juan. Gabriel Amado, un joven de 18 años que llegó desde España, contó y mostró en Canal 13 el aislamiento de un repatriado como nunca antes los viste.

En diálogo con este medio, tras pasar un mal trago, describió paso a paso, desde un espacio verde del Hotel Villa Don Tomás, cuáles son los protocolos en el lugar. Como se puede ver, el joven posa en una especie de parquizado, que es parte del servicio que su madre decidió abonar para que él pase estos 14 días más cómodo.

Siempre con el tapabocas puesto y sin cruzarse a nadie, Gabriel tiene permiso para salir de su habitación y respirar un poco de aire puro en los espacios verdes del hotel. 'Hay más gente, tres o cuatro personas más que no te las cruzas nunca así que ni hablás con ellas', cuenta el joven a Canal 13 mientras toma una serie de fotos de su estadía.

El tiempo de 'relax' se acaba y Gabriel debe volver a la habitación donde se pasa la mayor parte del tiempo 'porque se puede salir un ratito no más'. En el interior de su cuarto, sigue en diálogo con este medio, todo a través de WhatsApp. Mediante otra foto, da a conocer cómo es parte de la habitación, que consta básicamente de una cama, una mesa de luz, un escritorio y un baño.

En ese cuadrado desde esperar 14 días Gabriel para asegurarse que, en caso de haber contraído el virus, no contagiar a nadie. 'Hasta ahora lo único que me han hecho ha sido controlarme la temperatura y antes de que salga del hotel me tienen que hacer el hisopado', graficó.

En otra de las fotos del interior de la habitación se puede ver una de las pocas distracciones que tiene Gabriel, una notebook que la usa entre otras cosas para encontrar ahí un entretenimiento que lo aleje al menos un poco de la espera.

Al costado derecho de su computadora también se puede apreciar parte de la comida que el joven recibe con un estricto protocolo. 'Siempre me traen en la mañana sobre el mediodía el almuerzo con la merienda. Y en la noche me traen la cena y el desayuno para el otro día', explica Gabriel a Canal 13.

Este sistema es para evitar al máximo el contacto de Gabriel con otras personas. 'Hay entre tres y cinco chicos que van repartiendo la comida de los repatriados. Te la dejan en la ventana de la habitación. Se escucha cuando empiezan a entregar la comida y vienen y te la dejan. Cuando se van, hay que abrir la ventana y sacar las cosas. Nunca tenés contacto con ellos', agrega.

Por último, cabe prestar atención a la limpieza de la habitación. Gabriel aún no lleva dos días en el hotel y, según lo que le informaron, a su habitación la limpiarán cada 48 horas. Sin embargo, por mientras, le recomiendan que permanentemente abra las ventanas y ventile un poco.

Ya son menos las dudas acerca de cómo es la estadía de los repatriados en hoteles. Cabe aclarar que Gabriel goza de los servicios antes mencionados por decisión de su familia, la cual debe hacerse cargo de los costos del mismo.

El trámite para repatriar a alguien se inicia a través del Gobierno de San Juan. Las autoridades le dan a elegir uno de los 10 hoteles para repatriados. El siguiente paso es contactarse con el hotel para anunciar la fecha de llegada y acordar la modalidad de pago, cuyo monto varía según el servicio elegido.