Durante la pandemia, ¿cuál fue el género más leído en San Juan?

Un hábito que han mantenido los sanjuaninos a lo largo de toda esta pandemia es la lectura. En relación a esto el encargado de una conocida librería de la provincia, Maximiliano González, reveló ante las cámaras de Canal 13 cuál es el género que más se consumió durante la pandemia.

González contó que si bien los sanjuaninos tienen gustos muy variados a la hora de comprar un libro, el género política es el que más se ha vendido durante estos meses de cuarentena. "Esta el que lee de los dos lados, por más que tire más para uno siempre lee variado para estar informado de los dos sectores" declaró el encargado.

Posteriormente haciendo referencia a cómo ha afectado a sus ventas el aislamiento, González mencionó que afortunadamente no han tenido grandes bajas, aunque si los ha influenciado mucho la cuarentena en Fase 1. Acerca de esto el entrevistado manifestó que la gente no esta muy acostumbrada a manejarse con la venta online, por lo que cuando no pueden tener abierto el local si caen las ventas.

Finalmente el trabajador se refirió al precio que tienen los libros en su comercio. "Los precios como en todos lados han venido sufriendo sus modificaciones, pero lo bueno es que los libros no tienen IVA, no pagan impuesto al valor agregado, así que eso los beneficia mucho", sentenció el encargado de la conocida librería.