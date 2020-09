Otra vez confusión por la supuesta muerte del payito. En horas de la madrugada de este sábado, durante un programa televisivo, se hicieron eco de una falsa versión que estaba circulando sobre el deceso del reconocido personaje sanjuanino cuando en realidad se trataba de "otro payo".

Es que durante la jornada del viernes falleció el "Payo" Brottier, quien fue acusado de violar a una mujer en el año 2014. Debido a esta falsa información, se generó una gran confusión a través de las redes sociales, ya que no se trataba del popular personaje que suele ser visto por las calles sanjuaninas.

De hecho miles de usuarios se lamentaron de la supuesta muerte del entrañable personaje local hasta que un cruce entre colegas en redes sociales puso la verdad sobre la mesa. "Es muy importante chequear la información antes de publicarla. El 'payo' Brottier no es el 'payito' que conocemos todos y que vemos en la calle. Este Brottier había violado a una mujer en 2014", publicó el periodista Santiago Staiger a través de su cuenta de Twitter.

Es muy importante chequear la información antes de publicarla. El "payo" Brottier no es el "payito" que conocemos todos y que vemos en la calle. Este Brottier había violado a una mujer en 2014. pic.twitter.com/RajnnHf8wb — Chavo (@SantiagoStaiger) September 12, 2020

Finalmente el periodista Christian Flores que había lanzado la versión en un programa de TV popular pidió disculpas del error cometido respondiendo al cruce del colega de Tiempo de San Juan: "Asumo el error, me equivoqué. Pero no es por que haya chequeado la información. Evidentemente hubo un error de comunicación o desconocimiento de quienes confirmaron apodo y apellido sin conocer la persona física. Lamentablemente interpreté cuando no lo debía hacer. Disculpas".