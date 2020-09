Este lunes comienza la recta final del 'Acuerdo San Juan'

Tras el anuncio de Sergio Uñac el pasado viernes, este lunes comenzarán a trabajar fuertemente en el "Acuerdo San Juan" otra vez. Acerca de esto la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, reveló que si bien en realidad nunca se dejó de trabajar, durante esta jornada empezarán a trabajar nuevamente con la intensidad que lo estaban haciendo antes.

Aubone expresó que debido a la entrada de la provincia a Fase 1, se necesitó del apoyo de todos los sectores para poder controlar el brote de contagios que se desató en San Juan. Esto provocó que se dejara de trabajar con tanta fuerza en este acuerdo, pero sin dejarlo de lado por completo en ningún momento.

La ministra reveló que se intensificarán estas tareas, ya que su objetivo es que durante la última semana del mes de septiembre el gobernador pueda presentar las resoluciones que se obtengan de este "Acuerdo San Juan". Acerca de esto la autoridad contó que en un principio, gracias a las mesas sectoriales y municipales, recibieron un total de 490 propuestas.

Posteriormente se confeccionaron mesas intersectoriales, donde se estudiaron todas estas propuestas, logrando reducirlas a un total de 130. Luego de esta reducción, se agruparon todas estas presentaciones en cuatro grandes ejes ya que muchas de ellas tenían similitudes entre sí.

Noticias Relacionadas Violó su orden de alejamiento para darle brutal golpiza a una mujer

Estos ejes son: Institución, Gobierno y Políticas Públicas, Infraestructura de Base para el Desarrollo, Fortalecimiento Social y Desarrollo Económico. Sumado a esto, se sabe que una emergente permanente de este acuerdo, son los puestos de trabajo en la provincia. Sobre esto Aubone mencionó que se esta trabajando en este problema desde distintos puntos.

La funcionaria reveló que están tratando para generar trabajo real en la provincia, para que nuestros jóvenes no vean la necesidad de ir a vivir a otro lugares, debido a que no tienen como desarrollarse en San Juan luego de culminar sus estudios. Relacionado a esto, la autoridad contó que tienen la intención de que más sanjuaninos y sanjuaninas trabajen en las cosechas provinciales, cosa que no sucede actualmente ya que la mayoría son trabajadores migrantes.