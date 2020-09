Uñac confirmó qué pasará con las reuniones familiares en San Juan

El gobernador Sergio Uñac se refirió a las próximas flexibilizaciones en San Juan en medio de la Fase 3 de aislamiento. Desde el próximo 23 de septiembre quedarán habilitadas las reuniones familiares pero las sociales deberán seguir esperando. Así lo confirmó el mandatario en rueda de prensa.

El gobernador agregó que las autoridades evalúan renovar los protocolos para seguir manteniendo el estatus sanitario en la provincia. En cuanto a la cantidad de personas que podrían reunirse en estas concentraciones podría de ser de ‘solo un digito’. Sin embargo, todo se encuentra en evaluación por parte del Comité Covid-19.

‘Van a ser renovados y estrictos protocolos porque hemos visto fotos que no han sido importantes que han marcado un ejemplo que no queremos dar. Por ejemplo ciclistas aglomerados de 70, 80. Esto no lo queremos ver no lo podemos permitir porque queremos cuidar a las personas’, señaló el mandatario. Además agregó que el fin de semana se clausuraron algunos locales gastronómicos y comerciales por no respetar los protocolos.

‘El objetivo es mantenernos en los tres mejores estatus sanitarios del país. Está Catamarca, Formosa y estamos nosotros en la relación de contagios y cantidad de habitantes. El desafío es mantener esto’, dijo.

‘Estamos trabajando sin descanso. Es el momento menos deseado pero el más planificado para que podamos tener esta nueva normalidad respetando los protocolos y teniendo la mayor cantidad de actividades habilitadas’, dijo Uñac.

Por otro lado, apeló a la responsabilidad de los jóvenes de cara al próximo 21 de septiembre, Día de la Primavera. ‘Los jóvenes son muy inteligentes y van a respetar las determinaciones’, indicó.

Por otro lado, el gobernador adelantó una serie de actividades en el marco de la Semana de la Juventud en San Juan. ‘Hay becas de conectividad que vamos a lanzar esta semana. Hay distintos programas relativos al desarrollo de los jóvenes, habrá actuación de bandas que se van a ver por streaming en lugares lindos y destacados de San Juan que ya los conocemos pero verlos en TV será también muy relevante’, comentó.

‘Lo que queremos es proteger la salud de los jóvenes y evitar aglomeraciones donde se pone en riesgo es la salud de todos’, cerró.