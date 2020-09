Gioja en la visita de Alberto: 'Es un presidente federal'

El diputado nacional José Luis Gioja estuvo presente en la visita del presidente Alberto Fernández a San Juan. Destacó la llegada del mandatario nacional con importantes convenios para obras públicas en la provincia. ‘Los sanjuaninos tenemos que aprovecharlo porque siempre nos trae algo’, dijo.

‘Él es un presidente federal. No hay que prestarse a juegos que dividan’, sostuvo. Y agregó que ‘Acá está, somos un país federal, él lo ha manifestado y estamos felices de que esto pase. También es bueno verlo a Alberto. No se puede darle un abrazo pero un saludo tipo japonés le vamos a dar’, bromeó.

El legislador destacó la firma del convenio para la construcción de las cloacas en la zona oeste del departamento Rawson. ‘Las obras serán en el barrio Güemes, Hualilán que les faltaban las cloacas y van a estar los recursos para hacerlo’, señaló.

Además valoró el apoyo de Nación para la construcción del nuevo penal de Ullum y las obras en la Ruta 40 Norte y Sur.

Por otro lado, Gioja se refirió a las tensiones dentro del Congreso de la Nación en el marco del debate por el impuesto a las fortunas. ‘Hay una oposición que pone piedras en el camino pero vamos a seguir avanzando. Ya se presentó el proyecto de presupuesto del año que viene y se va a empezar a discutir el aporte extraordinario de las fortunas de más de 200 millones de pesos y una ley que proteja los fondos de garantías de sustentabilidad de la ANSES’, comentó.

‘En el Congreso hay quienes ponen piedras y quieren hacer show. Hace dos semanas no quisieron sesionar, convocaron a la gente a ir al Congreso, se infectó uno de ellos. Y al final, el martes siguiente firmaron lo que tenían que hacer el martes anterior’, señaló el legislador.

‘Está demostrado que hacen show, que ponen palos en los ruedes. Estas cosas se agravan con los problemas de la policía bonaerense y las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri que no dice nada y quiere decir. No se hace una autocrítica de nada y que habla de defender la constitución cuando a dos días de ser presidente de la nación quiso nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia que es otro poder del Estado. Una cosa insólita’, dijo Gioja.

Por último, destacó que en Alberto Fernández ‘veo un presidente con ganas de dialogar pero muy firme en su postura. Y una vice como Cristina Fernández con todo el poder político que tiene que acompaña y hace funcionar al Senado’.