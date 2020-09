Denunciarán penalmente a quienes realicen escraches en Capital

En la mañana de este miércoles tras el escrache que sufrió una manifestante opositora en su domicilio particular por un grupo no identificado, el intendente Emilio Baistrocchi condenó el hecho y adelantó que acompañará en la denuncia realizada por la damnificada. "Cada escrache o movilización de estas características la vamos a denunciar penalmente", aseguró.

En este sentido, el jefe comunal manifestó en Banda Ancha que va a denunciar penalmente todo tipo de escrache, ya sea a un ciudadano común o un funcionario. Además aprovechó la oportunidad para solidarizarse con la persona escrachada, al igual que con el legislador del oficialismo sufrió un episodio similar en su domicilio particular días atrás.

"Hay una operación que están queriendo instalar, no me cabe ninguna duda", agregó. Asimismo explicó que la provincia no está acostumbrada a este tipo de eventos, ya que hay canales de diálogo y discusión donde los ciudadanos se puedan expresar.

Antes de finalizar Baistrocchi señaló que claramente este escrache tiene una correlación con lo que ha pasado en situaciones anteriores. De igual modo fue enfático una vez más en repudiar todo tipo de eventos similares.