Empresarios comerciales le piden explicaciones a Marcelo Vargas

La situación parece cada vez más complicada para Marcelo Vargas, el titular de la Cámara de Comercio de Rawson. Es que la Federación Económica (FE), entidad de la que también es parte, convocó a una reunión durante la noche del lunes para pedirle explicaciones tras protagonizar una dura polémica días atrás y ser señalado por burlarse de los trabajadores municipales.

Debido a esto el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi expresó en Canal 13 que decidieron reunirse y convocar a Vargas el pasado lunes en la noche donde debía dar explicaciones, pero el empresario no asistió. Quienes sí asistieron a la reunión fueron los responsables de las cámaras empresariales de Santa Lucía, Albardón, Pocito, Capital y Rivadavia.

Es que el presidente de la federación, Dino Minozzi, había pedido que la discusión se lleve a puertas cerradas. En ese sentido, el presidente de la FE dijo en diálogo con el programa Banda Ancha que se debe ser muy cauto y cuidadoso cuando uno es dirigente, sobre todo cuando es el representante de un sector.

Escándalo

Vargas quedó en el centro de la polémica el pasado 10 de septiembre cuando tenía que empezar a cumplir una condena de Flagrancia por participar en una marcha ilegal en la cuarentena más estricta de marzo. El empresario dijo a través de una historia de WhatsApp que era "todo un ñoqui". Esto fue unas horas después de haber empezado a realizar tareas obligatorias en la municipalidad de Rawson como parte de su condena, que incluía una multa de $5.000 y la obligación de hacer trabajos voluntarios en la Municipalidad de Rawson.

En diálogo con Canal 13, el pasado fin de semana Vargas dijo que él hizo un chiste con un amigo. “No creo que tenga que andar aclarando porque lo hice en mi WhatsApp personal, pero bueno, lo hago porque soy una persona pública. No hubo ánimo de ofender a nadie”.

Asimismo acusó a Molina, un delegado de UPCN que habría filtrado la captura de WhatsApp porque supuestamente se había burlado de ellos. “Pasa que Molina es ñoqui, ya que está cobrando por no trabajar, supuestamente por el tema del Covid. Si está afectado no habría ningún problema. Pero está cobrando horas extras, no entiendo como una persona que no está trabajando esté haciendo horas extras”, explicó.

Por último Vargas comentó que hay un grupo de comerciantes unidos que no se sintieron representados por nadie. Entonces le han solicitado que les dé una mano. Además de que quieren trabajar durante el día del empleado de comercio, porque los locales estuvieron cerrados durante 15 días.