‘Que se vayan del barrio’: el pedido de la familia de la nena asesinada por el pitbull

Este jueves, familiares y vecinos de Lara Agüero realizaron una manifestación para pedir justicia por la muerte de la pequeña tras el brutal ataque de un pitbull. “Las familias del barrio queremos que se vayan, no queremos agredirlos ni nada. Que se vayan por el bien”, dijo José Agüero, hermano de la nena a Canal 13.

El pedido concreto de la familia y de varios vecinos del barrio es que los dueños del animal se vayan del barrio Maliman, donde ocurrió el trágico episodio por la mañana del lunes. “No queremos que sigan en el barrio porque lo que hicieron fue muy malo. Era una criatura. El perro era un asesino. La atacó directo al cuello, la degolló”,

“Fue una tragedia para mi hermana. Quedó en un charco de sangre. El perro no le hizo nada más. Fue a asesinar, directamente la atacó al cuello”, aseguró José.

José Agüero - hermano de Lara

“Ella quería respirar y no podía. Fue muy doloroso. Yo la alcé para llevarla a la salita y ellos cerraron su casa. Nadie se hizo cargo de nada. No nos preguntaron nada. No se han acercado ni a ver a mi madre”, comentó.

“Queremos justicia, no queremos que quede en nada. Ella había salido a comprar a esa casa. Venia una señora antes de mi hermana y el perro primero la atacó a ella primero. Después se fue contra mi hermana”, contó el joven. “Los vecinos quisieron sacarla pero la agarró del cuello el perro”, agregó.

José aseguró que el pitbull de sus vecinos era un perro entrenado. “Lo hacían pelear, había matado a muchos perros, eso era un entrenamiento. Quiso atacar a los perros policías. No pueden tener ese perro”, dijo.

“Lara le tenía miedo a los perros. Ella se quedó quietita cuando se le vino el perro, no sabía qué hacer. Queremos que se vayan”, sostuvo el joven.

Además, el joven dijo que “mi madre no va a recuperar a mi hermana. La niña vivió 9 operaciones en su vida y le decía a mi mama que ella iba a salir. La luchaba mucho. Mi mamá sabe todo lo que ha vivido mi hermana. Queremos justicia. No puede quedar esto en nada”.

Por otro lado, los familiares de Lara se quejaron del accionar de la policía. Dijeron que la policía no fue a hacer pericias al lugar del hecho y que solo fueron a custodiar la casa de la familia del perro.