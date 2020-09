Buscan al mejor 'impostor' sanjuanino en Among Us

El día de la primavera tendrá importantes festejos. Si bien, no se harán de manera presencial como en otras epocas, muchos sectores se organizaron para festejar virtualmente. En esta oportunidad, Lag Esports, en representación de la comunidad gamer de San Juan, se encuentra trabajando en un importante torneo de Fortnite, League of Legends y Among Us. El evento contará con el apoyo del Centro Cultural Conte-Grand.

"El objetivo es llevar entretenimiento a la familia, y que los chicos puedan participar y ganar premios" Señaló Ismael Mansur, referente de la comunidad gamer en San Juan, y organizador del evento. La jornada contará con tres torneos diferentes, y será transmitido en el canal de Twitch de Lag Esports y en el Facebook del Conte-Grand. La transmisión empezará a las 10 de la mañana del lunes 21 de septiembre.

La competencia en Fortnite será en la modalidad de dúos de juego. El primer puesto se llevará $10000, el segundo $6000, y el tercer puesto $4000. El evento de League of Legends se jugará en modalidad 5 vs 5 ARAM, y se entregarán $10000 al equipo ganador. Y en tanto, el torneo de Among Us premiará a los dos mejores impostores de San Juan, con $5000 para cada uno.

Para participar podrás inscribirte mediante este link. Además de los torneos, podrás disfrutar de la "Experiencia Bardo", un proyecto creado por el Conte-Grand que busca juntar a jóvenes de diferentes áreas (Videojuegos , k-pop, freestyle, folklore,etc.) para trabajar en conjunto en nuevos proyectos para la gente.