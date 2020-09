Día de las Personas Sordas: ¿cómo es nacer en el 'planeta del silencio'?

Carla Ibis es una joven sanjuanina que nació sin la capacidad de escuchar al 100%, por lo que desde chica ha tenido que afrontar situaciones que la hacían sentir una "extraterrestre en la tierra de los oyentes". Sin embargo, ella ha logrado sobreponerse a todas estas piedras que se le presentaron en el camino y hoy en día se dedica a enseñar la lengua de señas a todos los que estén interesados en poder comunicarse con las personas que sufren su condición.

Sin dudas no poseer el sentido de la audición es algo que trae incontables complicaciones al estar en un mundo donde la gran mayoría de habitantes se comunica mediante los sonidos. A esto Carla lo describe como ser una "extraterrestre en el mundo de los oyentes", ya que las personas como ella nacieron en el "planeta del silencio".

Desde que era pequeña esta joven sanjuanina ha tenido que afrontar distintas situaciones que la hicieron padecer su condición de hipoacúsica. Por ejemplo tuvo que transitar la mayor parte de su proceso de formación educativa, tanto nivel inicial, como primaria y secundaria en colegios que estaban destinados a oyentes.

Estos establecimientos no estaban lo suficientemente equipados para hacer que Carla estuviera en igualdad de condiciones con sus compañeros. "Me han discriminado por mi condición, sobre todo en la escuela secundaria" expresó la joven sanjuanina. No obstante ella nunca tiró la toalla y sorteando todos estos obstáculos pudo conseguir su título secundario sin la asistencia de un intérprete o la ayuda de un audífono.

Para que ninguna otra persona sorda o que sufra de hipoacusia tenga que pasar por estas complicaciones, Carla piensa que la lengua de señas no sólo debería ser el primer lenguaje inclusivo que tendría que enseñarse en absolutamente todos los niveles educativos, sino que para ella debería enseñarse en todas las instituciones tanto públicas como privadas de la provincia de San Juan.

Para poder colaborar con este deseo, y gracias a un plan de la Subsecretaría de Trabajo, esta joven sanjuanina se dedica hoy en día a dictar cursos de Lengua de Señas Argentinas (LSA) en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, buscando que cada día más personas rompan esta barrera que existe entre los oyentes y las personas sordas, para poder comunicarse de igual manera entre todos.

Finalmente Carla no quiso perder la oportunidad de enviarle un mensaje de conciencia a todos los sanjuaninos, en esta fecha tan importante : "Abran más sus mentes. Somos personas iguales a todas, sólo que nosotros remamos con oyentes todos los días. Obvio que no es en general porque hay muchas personas que siempre están dispuestas a abrirnos los brazos, pero los demás deberían aprender a convivir con personas sordas", reflexionó.