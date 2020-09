Preocupación por los contagios que se puedan generar tras las manifestaciones

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, sostuvo en Canal 13 que las manifestaciones que se dieron en los últimos días en la provincia, 'generan tristeza y preocupación'. Según la funcionaria, hay que ver si a partir de esas situaciones se generan nuevos contagios de Covid-19 en la provincia, debido a las aglomeraciones de gente que se dan.

'Me parece importante dar a conocer nuestra postura, toda manifestación es legítima en cuanto a que son intereses de ciudadanos que necesitan expresar su descontento o conformidad con algo', detalló y agregó que la presencia policial es en contención de la manifestación para que sea garantizada la seguridad y no termine en otra cosa.

En respuesta a los autoconvocados, afirmó que sus reclamos, inconvenientes y conflictos son bienvenidos porque 'tenemos un gobierno de puertas abiertas'. 'El resto se resuelve en las urnas. En mi caso, hemos tenidos manifestación de taxis y de transporte escolar. La idea es estar preparados para esta situación', se explayó Aubone.

Por último, aseguró que el martes, en el recibimiento a Alberto Fernández, no solo hubo militantes sino otras personas que se acercaron al Centro Cívico a ver al presidente. 'No se justifica pero no hay que sacarlo de contexto, no fue una cuestión solo de militancia, esto se da siempre cuando hay una visita como esta', concluyó.

Acuerdo San Juan

'Estamos trabajando en las conclusiones y vamos a hacer un documento borrador con todos los ministros para acercárselo al gobernador. Queremos lograr acciones a corto plazo para la reactivación económica de San Juan y recuperar niveles de crecimiento. Todo bajo consenso, diálogo y tolerancia.

Al borrador se le va a agregar el presupuesto que pueden significar esas acciones y va a quedar en nuestra agenda y también en discusión nacional. También incluirá sugerencias para el gobierno en políticas de Estado que en este contexto han perdido la periodicidad, por ejemplo Agua Negra'.