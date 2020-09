El comerciante 'ñoqui' se defendió: 'Es un tema muy menor'

Hace algunas semanas, el empresario Marcelo Vargas, dirigente del área comercio de la Federación Económica, publicó un estado de WhatsApp que generó polémica. En la captura se puede ver una supuesta "burla" a los "ñoquis" municipales, mientras cumplía trabajos comunitarios en la Municipalidad de Rawson



Según detalló hace unos días Dino Minozzi, titular de la Federación Económica, dirigentes mantuvieron reuniones para decidir sobre el futuro de Vargas en la institución. Sin embargo, Vargas, desmintió que hayan existido reuniones de este tipo. "Es un tema muy menor", fueron los dichos del comerciante tras la consulta de este medio.



"Se nos están fundiendo los negocios. no vamos a reunirnos por un estado de Vargas" apuntó el dirigente, quien aseguró que estas reuniones nunca tuvieron lugar. Además, explicó que no solo no lo echarán de la federación, sino que conservará su cargo como representante del área comercial de la denominada institución hasta fin de año.



Recordemos el antecedente de la polémica. Vargas fue sentenciado por Flagrancia a cumplir tareas comunitarias en la Municipalidad de Rawson, tras participar en una manifestación el pasado mes de abril. Meses más tarde, el comerciante subió una foto a su estado de WhatsApp cumpliendo con los trabajos en la comuna del sur: "Mi primer día de trabajo en la muni. Me mandaron a tomar café, soy todo un ñoqui" escribió el empresario en su cuenta personal. Esto desató el conflicto que dio lugar a debatir sobre una eventual separación de Vargas de la federación.

Captura del estado de WhatsApp de Marcelo Vargas