Habló la esposa del preso con Covid-19: ‘Mi marido tenía síntomas hace una semana’

Este miércoles, confirmaron el primer caso de coronavirus en un interno del Penal de Chimbas. Se trata de un hombre que estaba alojado en el Pabellón 6 de la Sección 1que fue aislado en el área sanitaria de la unidad carcelaria.

Tras la noticia, la esposa del reo, Ana Acosta habló con Canal 13 y contó el duro momento que atraviesa su marido. Además, se quejó de la atención y el trato en el Servicio Penitenciario y aseguró que otros presos también presentan síntomas compatibles con Covid-19.

‘La situación de mi marido empezó hace dos semanas. Él estaba enfermo y no le dieron atención. El me llamó porque le dieron un teléfono los policías para habar cinco minutos y m e dijo que no daba más’, dijo.

La mujer relató que su esposo le contó que estaba en la cama tirado y ‘no le daban pelota’. Ante esta situación se comunicó con su abogado para que atendieran a su esposo.

‘El sábado lo llevaron a la enfermería, pero le dieron dos keterolac y una amoxicilina. Mi marido tenia dolor de cuerpo, fiebre y tos, no podía ni moverse. No le sentía el gusto ni el olor a nada. El me decía todo lo que le pasaba y que nadie le daba pelota’, aseguró Acosta.

Luego, dijo que ‘el lunes hicieron una requisa al Pabellón Nº 6 y sacaron al hombre para realizarle un testeo. Tras este procedimiento, lo volvieron a ingresar al mismo pabellón donde convive con casi 100 personas privadas de su libertad.

‘Yo me entero que a las 16.30 (del lunes) lo sacaron de ahí y no ingreso más. A las 21 me comunicaron con una doctora que me dijo que le había dado positivo en Covid-19 el testeo y lo iban a tener aislado’, contó la mujer. ‘El martes vine a las 9 de la mañana y nadie salía a darme una respuesta. Tuvimos que cortar la calle para que salieran y me hicieran entrar a mí y a otras tres mujeres más’, agregó

Acosta dijo que pudo hablar con su pareja y pudo verlo a varios metros de distancia en el lugar donde se encuentra aislado. ‘Me dijo que estaba bien’, señaló.

Sin embargo, la mujer se quejó porque recién el martes en la noche se enteró a través de los medios que su marido tenia coronavirus tras el PCR positivo. ‘Nadie me llamó para informarme que a mi marido le dio positivo desde el Servicio Penitenciario. En el penal son casi 100 personas en el pabellón’, dijo.

Además, señaló que los que contagiaron al interno fueron los penitenciarios ya que las visitas están suspendidas. ‘El nexo son ellos. Nosotros no tenemos contacto con ellos. Desde marzo no tenemos contacto con los internos’, aseguró.

Cabe destacar que el pasado 10 de septiembre, 6 agentes penitenciarios dieron resultado positivo de coronavirus y fueron aislados. Esta semana, fueron reincorporados en sus funciones según informó el director de la unidad carcelaria, Javier Figuerola.