¿Qué pasa si te da positivo el test rápido en la Peatonal?

En tan solo 4 horas, se realizaron más de 260 test rápidos en la Peatonal. Cinco de ellos, según la secretaria de Planificación, Alina Almazán, dieron positivo. En este sentido, la funcionaria de Salud Pública detalló en Canal 13 cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en estos casos.

Como primera medida, se los traslada hasta una ambulancia ubicada por Salud Pública en calles General Acha y Rivadavia. Allí se les realiza el hisopado para estudiar su situación a través de un PCR. Además, se les coloca un barbijo quirúrgico y se los traslada a sus respectivos domicilios.

En sus casas, quienes hayan resultado positivo en el test, deben cumplir aislamiento hasta conocer el resultado de dichos hisopados, los cuales de obtienen entre 24 y 48 horas de su realización. En caso de que la PCR de positivo, quedan en aislamiento por 14 días, para recuperarse sin contagiar.

'Hasta no tener los resultados de los hisopados no se hace ningún diagnóstico no investigación epidemiológica', detalló Almazán a Canal 13. Es decir que, quienes dieron positivo en los test este martes, conocerán si son portadores del virus este miércoles o jueves. Mientras, aislamiento estricto.