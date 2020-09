San Juan, a la espera de saber si hay circulación viral comunitaria

Este miércoles, el ministerio de Salud Pública de San Juan tenía programada una videoconferencia con Epidemiología de Nación para analizar si en la provincia ya hay circulación viral comunitaria. Sin embargo, por cuestiones de agenda de las autoridades nacionales, se pospuso para este jueves o viernes. Se espera que las autoridades nacionales ayuden a las locales a definir una serie de criterios, considerando que en algunos puntos hay circulación viral por conglomerado pero en otros departamentos no hay casos.

'En San Juan hay circulación comunitaria por conglomerados, no en toda la provincia porque hay departamentos que no tienen', aclaró la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, el pasado lunes. No obstante, hay algunos casos que generan duda sobre su nexo epidemiológico, lo que podría cambiar este diagnóstico y entonces establecer que hay circulación viral en la provincia.

Jofré indicó que 'estamos evaluando eso y teniendo cuidado que hay departamentos que están libres de casos como los alejados, como Ullúm y Zonda y en algunos otros hay muy pequeños casos. Sí tenemos establecidos casos confirmados en pequeños conglomerados pero estamos analizando'. La funcionaria aseguró que 'este miércoles Epidemiología de Nación nos ayudará a hacer este análisis'.

Aclaró que 'estamos permanentemente analizando los datos con Nación pero hay lugares que no tienen casos confirmados'. Este martes no se informaron fallecidos pero si 22 nuevos casos positivos de Covid-19. Con esta suma, el registro de contagiados asciende a 555. En tanto, se recuperaron 8 personas tras realizarse los testeos de PCR. En total, son 238 sanjuaninos recuperados.

Por otro lado, desde Salud Pública informaron que en la primera jornada del operativo de testeos rápidos en la Peatonal se detectaron cuatro positivos. Ahora, se aguardan los resultados de los hisopados para saber si son portadores del virus o no. Según comunicaron, en los casos en los que la prueba rápida dio positivo se los trasladó a sus domicilios para permanecer en aislamiento.