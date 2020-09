En pandemia, adictos recurrieron a drogas de 'peor calidad'

La pandemia afectó a todos de alguna u otra forma. Lo mismo sucedió con personas adictas que se encuentran en proceso de rehabilitación. Durante la cuarentena los adictos recurrieron a drogas de "peor calidad", aseguró Raúl Ontiveros, encargado del Proyecto LIHUE.

Sucede que, en tiempos normales, un consumidor recurría a su vendedor para comprar droga. A raíz de estar impedidos de circular, los adictos a sustancias recurrieron "a cualquier cosa" según el director del programa de rehabilitación. Además, explicó que a las drogas las cortan con otro tipo de sustancias para hacerlas "rendir" más. Mientras más cortada la droga, peor calidad. Al no poder recurrir a lo que se consume con normalidad, los adictos recurrieron a cualquier tipo de sustancia.

Otro dato importante a destacar es que el consumo de alcohol creció, según los datos aportados por el programa LIHUE. Uno de los grupos más afectados fueron las mujeres. Según las cifras que maneja el ex titular de Abordaje Integral de las Adicciones, las mujeres jóvenes fueron afectadas por el vicio del alcohol. No obstante, señaló que no significa que otros grupos hayan sido afectado por los vicios.

Desde el inicio de la pandemia, las consultas sobre adicciones crecieron aproximadamente un 30%. El dato se registró principalmente durante la primera etapa de la cuarentena.

El 23 de Septiembre se conmemoró el el “Día de la Lucha contra las Adicciones” en razón de conmemorarse en esa fecha el fallecimiento del Dr. Ricardo Gutiérrez (1886-1896) médico y poeta, quien impulsó durante su vida la lucha contra la droga, e insistió que el combate contra este flagelo debía ser política de Estado.