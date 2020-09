Gattoni aclaró en Canal 13 sus dichos sobre la circulación viral en San Juan

Este jueves, en horas de la mañana, el vicegobernador Roberto Gattoni expresó en declaraciones radiales que en la provincia 'hay circulación comunitaria'. Tras estos dichos, se generaron una serie de malinterpretaciones que el propio funcionario aclaró en Canal 13. 'La circulación actual es comunitaria por conglomerados tal cual lo definió oportunamente la doctora Jofré', destacó.

En este sentido, Gattoni dijo ante este medio que 'en una entrevista política resulta muy difícil usar la totalidad de la terminología técnica. Yo me refería en coincidencia con lo anunciado hace tiempo por Salud Pública'. Es decir, hasta el momento no es oficial que en San Juan haya circulación viral comunitaria, algo que en tal caso no será anunciado por él sino por Salud.

El vicegobernador expresó ante la prensa que ante el menor descuido uno se puede contagiar porque 'hoy cae un familiar o un amigo que se contagió y ni siquiera sabe cómo se contagió'. Además, aseguró que la política de testeos masivos que está realizando Salud Pública en distintas áreas urbanas y conglomerados va a ser positiva y va a permitir controlar el brote.

Por otro lado, sostuvo que el ánimo de la gente se condice con la frustración por quienes no tienen trabajo, que no pueden ver a sus seres queridos, que no pueden festejar un cumpleaños. Agregó que el comportamiento del virus en el mundo nos permite saber cuál es nuestro futuro dentro de 6 meses, ya que en algunas partes hay rebrotes de casos de coronavirus.