Más de 3 mil trabajadores piden por la vuelta de los eventos sociales

Los trabajadores independientes de eventos señalaron que su situación ya es insostenible. Desde el sector vienen esperando hace tiempo a que el gobierno los habilite a funcionar, tras estar 7 meses parados por la pandemia del Covid-19.

Fernando Reynoso, referente de Trabajadores Independientes de Eventos (TIDE), contó en Compacto 13 que venían hace tiempo intentando reunirse con la directora de Cultura, Virginia Agote, para conocer cuál es la decisión del gobierno acerca de la habilitación para ellos. ‘Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con Agote y nos pidió que presentáramos el proyecto de protocolo para la habilitación. Lo presentamos y le pusimos una fecha estimada de para el 21 de septiembre. Esas fechas nos dijeron que el 23 nos tendrían respuesta y las tuvimos’, se lamentó el pequeño empresario.

El motivo del fastidio fue que su actividad no fue habilitada, pero si los salones de eventos gastronómicos. En este sentido, Reynoso contó que se sienten desconcertados, ya que no entienden a qué sector referencia puntualmente tal habilitación. ‘No sabemos que cubre eso, si son finalmente los salones de eventos sociales. El tema es que no sabemos cuáles son las habilitaciones y de qué manera’, señaló.

En tanto, la habilitación permite abrir a los salones de espacios abiertos, según el empresario independiente. La confusión se generó, porque desconocen hasta cuantas personas alcanza la medida.

El problema es que de la mayoría de los miembros del TIDE no se dedica al sector habilitado. Se trata de mozos, cocineros, productores de eventos, sonido e iluminación, catering, servicio de lunch, decoraciones, realizadores de desfiles y pantallas, que quedaron por fuera de la medida de gobierno.

‘Nosotros necesitamos para poder trabajar de los salones de eventos, como también necesitamos que se habiliten los boliches, sino vamos a seguir en la misma situación’, manifestó Reynoso. A raíz de esto, adelantó a este medio que desde el sector agrupado están armando un simulacro de un evento en un local cerrado, para demostrarle al gobierno que se puede hacer responsablemente.

Según comentó el pequeño empresario, la idea no es pelearse con el estado, pero los 7 meses que llevan sin poder trabajar los llevan a realizar tales medidas. 'Somos muchas familias las que vivimos de esta actividad y no tenemos ningún sustento'.

En este sentido, el representante de TIDE adelantó a Canal 13, que el lunes se movilizaran nuevamente, pero esta vez se sumaran más colegas. Desde el sector autoconvocado aseguran que si algún ministro idóneo en el tema los hubiese recibido, podrían haber planteado libremente lo que proponen.

Reynoso denunció cierto favoritismo y acomodo en eventos grandes como el del pasado festejo del día de la primavera. ‘Acá los que están trabajando son siempre las mismas empresas, todos los eventos que hace gobierno son siempre los mismos, las empresas grandes que ya son proveedores del Estado’.

El emprendedor explicó que de los trabajadores del TIDE, que en su totalidad son monotributistas, no son llamados a trabajar en eventos de gobierno y tampoco pueden trabajar en fiestas privadas, puesto que estas aun no fueron habilitadas. ‘Las empresas familiares son las que tienen el problema, encima no tenemos ayuda monetaria’, señaló.

Cabe recordar, que desde el TIDE aclararon en otra oportunidad que no querían ningún tipo de ayuda económica por parte del gobierno. ‘Nos pusimos de acuerdo todos los autoconvocados que nos no queremos que nos den dinero el Estado. No nos sirve, no queremos las migas, queremos el pan, 156 mil pesos solo nos sirven para pagar la luz’.

Por último, Reynoso se refirió a una situación que despertó el enojo y desconcierto de estos trabajadores independientes. ‘Cuando vino el presidente Alberto Fernández hicieron un evento en un espacio cerrado, y no me explicó porque algunas cosas sí y algunas no’ cerró.