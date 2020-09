'Que los asesinos no salgan': el desgarrador pedido de la mamá de Brian Chávez

En la mañana de este viernes familiares de Brian Chávez, el joven que perdió la vida luego de recibir un puntazo en el pecho que provoco el fallecimiento horas después, marcharon en tribunales para reclamar justicia. A poco más de un mes y medio, su mamá Irma expresó entre lágrimas que su hijo y ella no van a poder descansar hasta que los asesinos pasen su vida presos.

En este sentido, la mamá dijo que decidieron marchar para pedir justicia y que la causa siga avanzando para que los culpables paguen y que no quede impune. "Llevamos un mes y medio del de la partida de Brian, de su asesinato. Como mamá no le deseo esto a nadie, el dolor vive en mi de forma permanente", manifestó.

La mujer dijo que el pedido de justicia que realizaron en la mañana de este viernes tiene que ver con buscar ser escuchados. "Quiero que los asesinos no salgan y paguen los años que tengan que ser. Necesito saber que mi hijo Brian descanse en paz, quiero creer en la Justicia. No quiero enterarme después que salen por buena conducta porque si no tuvieron buena conducta afuera, lo dudo que lo hagan cuando salgan", agregó.

Además la señora Irma Chávez indicó que lo que le hicieron a su hijo no tiene nombre ni perdón de su parte. "Necesito que mi hijo descanse en paz y yo tener un poco de paz en mi corazón que quedó destruido. Tanto mi familia como sus amigos quedamos destruidos después de lo que pasó, por eso pedimos justicia. Queremos creer en la Justicia, Brian no se merecía nada de esto", dijo entre lágrimas.

La madre explicó que es parte querellante en la causa. Asimismo manifestó que su abogado le manifestó que la causa está avanzando pero la vez le brindaron tranquilidad de que los asesinos van a permanecer presos hasta el día que se conozca una condena.

Por último su madre relató lo difícil que se le hizo convivir con lo sucedió a partir de la lamentable pérdida de su hijo. “Es muy duro lo que estoy pasando, trato de ser fuerte pero no puedo. Este dolor es inmenso, yo solo quiero justicia. Quiero dormir, quiero descansar, mi hijo necesita Justicia para poder descansar. Brian tenía 22 años y todo un futuro por delante, ojala el día de mañana los asesinos me digan porque le hicieron eso a mi hijo", concluyó entre lágrimas.

Por el crimen, la Policía de San Juan ya detuvo a cuatro sospechosos: entre ellos, una mujer y un menor. El jefe de Homicidios de la Central Policial, Ángel González, afirmó en diálogo con Canal 13 el pasado 3 de agosto que los detenidos son de apellido Diego, Leiva, Tapia (mujer) y el menor de 16 años. Además contó que tres de ellos pertenecen a la Villa Observatorio de Chimbas, mientras que la mujer es de la villa lindante y fueron trasladados hacia los calabozos de la Central de Policía.